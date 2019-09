»Wer vier sind« – Ein Dokumentarfilm über die Fantastischen Vier

Am 15.9.2019 wird der Kinodokumentarfilm über Die Fantastischen Vier »WER VIER SIND« in Anwesenheit der Band und des Regisseurs Thomas Schwendemann seine Premiere im Traumpalast Leonberg feiern.

Seit 30 Jahren sind die Reime, Melodien und Beats der Fantastischen Vier omnipräsent. Die Hip-Hop Pioniere aus Stuttgart schaffen es seit geraumer Zeit, sogar ganze Stadien damit zu füllen. Im letzten Jahr waren sie wieder einmal die erfolgreichste deutsche Band. Die Texte ihrer Hits kennen bereits mehrere Generationen in- und auswendig – ja sie finden sich sogar in Schulbüchern wieder. Wenn man Ende der Achtziger Jahre über Rap sprach, kam der meist von der Ost- oder Westküste der USA. Michi Beck, Thomas D, And.Ypsilon und Smudo rappten, scratchten und produzierten trotzdem auf deutsch und aus den Hip-Hop Außenseitern wurden spätestens mit ihrem Song „Die Da!?!“ deutsche Popstars.

Thomas Schwendemanns abendfüllender Kinodokumentarfilm WER VIER SIND porträtiert die Gegenwart der Band, zeigt ihre Lebenswirklichkeit und offenbart die Unterschiedlichkeit dieser vier faszinierenden Charaktere. Der Filmemacher geht in Gesprächen mit Weggefährten und Musikerkollegen den Gründen ihres starken Zusammenhalts nach. So verschieden sie auch sein mögen, ihre Originalität und Unverwechselbarkeit haben sich Die Fantastischen Vier in Originalbesetzung erhalten. Das können nicht viele Bands über einen derart langen Zeitraum von sich behaupten. Aber ist Freundschaft überhaupt der richtige Begriff für ihr spezielles Verhältnis untereinander? Und kann so etwas für immer anhalten?

WER VIER SIND begleitet die Fantas unter anderem bei der Entstehung zum Album „Captain Fantastic“ im Jahr 2018. Das Zauberwort „Zusammen“ ist nicht nur der Titel ihres Mega-Hits, dessen Entstehung man mit Clueso im Film hautnah miterleben kann, sondern die Klammer für jenes besondere Kribbeln, das sowohl in diesem Song als auch im ganzen Film zu spüren ist - dann, wenn die Jungs zusammen auf der Bühne stehen. Michi Beck, Thomas D, And.Ypsilon und Smudo fällt es mitunter schwer, dieses Wunder in Worte zu fassen. Doch mit WER VIER SIND kann sich der Zuschauer selbst ein Bild davon machen, was hinter dem Geheimnis des grandiosen Fantaismus steckt...