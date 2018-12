Womit haben wir das verdient?

Dass ihre Teenagertochter offenbar nicht mehr kifft und auch die Phase des Komasaufens überstanden scheint, das findet Mutter Wanda (Caroline Peters) großartig.

Der nächste Akt der Selbstfindung aber schlägt dem Fass den Boden erst so richtig aus: Nina trägt Kopftuch und nennt sich Fatima. Wenn sie doch wenigstens katholisch geworden wäre! Die feministische und atheistische Mutter versteht die Welt nicht mehr. Die österreichische Regisseurin Eva Spreitzhofer bringt in ihrer herrlichen Komödie auf scharfsinnige Weise das Weltbild einer ganzen Familie ins Wanken, setzt die Gegensätze von halal und bio, Ramadan und Vegetarismus und Burkinimode gegen katholische Abtreibungspraxis mit heiteren und humorvoll pointierten Dialogen in Szene.

Start: 27. Dezember 2018