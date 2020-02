Bundesliga-Termine der RED DEVILS Heilbronn 2020/21

Am Samstag endete die Saison 2019/20 der Ringer-Bundesliga mit einem 19:10-Finalsieg des SV Wacker Burghausen gegen den KSV Köllerbach. Kurz darauf veröffentlichte der Deutsche Ringer-Bund nun die Termine für die Bundesliga-Hauptrunde 2020/21.

Die Saison beginnt für die RED DEVILS Heilbronn mit zwei schweren Auswärtskämpfen am 19. September beim SV Johannis Nürnberg sowie eine Woche später beim Deutschen Meister SV Wacker Burghausen. Wie in der vergangenen Saison heißt am 3. Oktober der erste Heim-Gegner RSV Rotation Greiz. Der einzige neue Gegner, Aufsteiger AV Markneukirchen, wird am 12. Dezember in der Römerhalle gastieren.

Die RED DEVILS werden in der Bundesliga Südost an folgenden Terminen auf die Matte gehen:

VORRUNDE:

Sa 19.09.20 19.30 Uhr SV Johannis Nürnberg – RED DEVILS Heilbronn

Sa 26.09.20 19.30 Uhr SV Wacker Burghausen – RED DEVILS Heilbronn

Sa 03.10.20 19.30 Uhr RED DEVILS Heilbronn – RSV Rotation Greiz

Sa 10.10.20 19.30 Uhr ASV Schorndorf – RED DEVILS Heilbronn

Sa 17.10.20 19.30 Uhr RED DEVILS Heilbronn – AC Lichtenfels

Sa 24.10.20 19.30 Uhr AV G. Markneukirchen – RED DEVILS Heilbronn

Sa 31.10.20 19.30 Uhr RED DEVILS Heilbronn – FC Erzgebirge Aue

RÜCKRUNDE:

Sa 07.11.20 19.30 Uhr RED DEVILS Heilbronn – SV Johannis Nürnberg

Sa 14.11.20 19.30 Uhr RED DEVILS Heilbronn – SV Wacker Burghausen

Sa 21.11.20 19.30 Uhr RSV Rotation Greiz – RED DEVILS Heilbronn

Sa 28.11.20 19.30 Uhr RED DEVILS Heilbronn – ASV Schorndorf

Sa 05.12.20 19.30 Uhr AC Lichtenfels – RED DEVILS Heilbronn

Sa 12.12.20 19.30 Uhr RED DEVILS Heilbronn – AV G. Markneukirchen

Sa 19.12.20 19.30 Uhr FC Erzgebirge Aue – RED DEVILS Heilbronn

Die Termine sind ohne Gewähr.