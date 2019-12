Duell der Gegensätze zum Hauptrundenende

Der zweite Platz ist den RED DEVILS Heilbronn nach dem deutlichen Heimerfolg gegen den ASV Schorndorf (23:10) vergangenen Samstag nicht mehr zu nehmen. Nun erwartet die roten Teufel ein letzter Testlauf, ehe die Losfee über das Playoff-Schicksal der Heilbronner Ringer genauere Auskunft gibt. So ist das Team von Headcoach Patric Nuding am Samstag (19.30 Uhr) auswärts beim AC Lichtenfels gefordert.

Es ist ein Duell zweier Gegensätze, wenn der noch punktlose Aufsteiger AC Lichtenfels den amtierenden Deutschen Mannschafts-Vizemeister aus Heilbronn empfängt. Und doch ist diese Begegnung durch eine Gemeinsamkeit gezeichnet: Beide Mannschaften können weder durch Sieg noch durch Niederlage ihre tabellarische Position beeinflussen.

Trotz unbedeutender Ausgangsszenarien stellt diese Partie jedoch eine ideale Probe angesichts der am 28. Dezember startenden Playoffs dar. Coach Nuding wird hierbei die verschiedensten Kombinationen, Variationen sowie Taktiken testen können, um die Mannschaft perfekt auf die heißeste Phase im Jahr einstimmen zu können.

Direkt im Anschluss an das Duell werden die RED DEVILS schließlich erfahren, gegen wen sie es in der ersten Runde aufnehmen müssen. Entscheidend hierfür wird ein komplexes Losverfahren sein, welches unter gewissen Umständen den Unterland-Ringern gar schon einen Heimauftritt im Hinkampf am 28.12. bescheren könnte.

Während das Bundesliga-Team die Pflichtaufgabe in Lichtenfels erfüllen muss, tritt die zweite Mannschaft um 16 Uhr in der Landesklasse beim SG Weilimdorf II zu ihrem Saisonfinale an. Ein Sieg beim Tabellenfünften ist dabei Pflicht, um den zweiten Platz gegen den TSV Ehningen II und den SV Ebersbach II behaupten zu können. Diese beiden Konkurrenten treffen parallel in der Halle des TSV Ehningen aufeinander.