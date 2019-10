Red Devils auf Tour – Neuauflage des Finales in Burghausen

Nur zwei Tage nach dem 20:7-Heimsieg gegen Greiz müssen die RED DEVILS Heilbronn am Samstag die lange Fahrt an die österreichische Grenze antreten, wo sie um 19.30 Uhr auf den SV Wacker Burghausen treffen.

Burghausen gegen Heilbronn – etwas mehr als acht Monate ist es her, dass dieses Finalduell ganz Ringer-Deutschland elektrisiert hat. 13:14 und 9:12 waren die RED DEVILS dem SV Wacker unterlegen, der damit seinen zweiten Meistertitel in Folge feiern konnte. Jetzt kommt es schon am dritten Hauptrundentag zur Neuauflage des bayerisch-schwäbischen Duells – und die RED DEVILS sinnen auf Revanche!

„An Burghausen führt auch in diesem Jahr kein Weg vorbei, wenn es um das Erreichen des Meistertitels geht. Sie haben ihr Team nochmal verstärkt und man muss als Gegner schon das Beste vom Besten aufstellen, um überhaupt eine Chance auf einen Sieg zu haben“, bremst Headcoach Patric Nuding die Erwartungen. „Wir wissen die Stärke des Gegners einzuordnen und werden mit dem Team, das uns zur Verfügung steht, unser Bestes geben.“

In den bisherigen beiden Kämpfen hat Wacker Burghausen noch keine Schwächen gezeigt. Zuerst schickte man Nürnberg mit 20:8 nach Hause, ehe man am Donnerstag in Aue mit einem deutlichen 23:7-Sieg die Tabellenführung übernahm.