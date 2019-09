Saisonstart bei den »RED DEVILS«

Am 28. September starten die Ringer des deutschen Vizemeisters »RED DEVILS Heilbronn« mit einem Auswärtskampf im Bayerischen Hallbergmoos in ihre dritte Bundesliga-Saison. Zwölf Neuzugänge sind zur Mannschaft zugestoßen, während aus dem letztjährigen Kader 20 bewährte Athleten an Bord bleiben.

Kampf in der Bundesliga

Wenn die »RED DEVILS« zum ersten Bundesligakampf auf die Matte gehen, haben die drei Aushängeschilder des Teams bereits ihren persönlichen Höhepunkt des Jahres hinter sich. Eduard Popp, Frank Stäbler und Pascal Eisele wurden von Bundestrainer Michael Carl für die Weltmeisterschaft im Griechisch-Römischen Stil nominiert, die vom 14. bis 22. September in Nur-Sultan stattfindet. Für die drei geht es in der kasachischen Steppe nicht nur um den Weltmeistertitel in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse, sondern auch um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokyo.

Auch einige der Neuzugänge der »RED DEVILS« schielen in Richtung Tokyo 2020 –

allen voran die beiden russischen Spitzenringer Khusey Suyunchev und Vize-Europameister Muslim Sadulaev, die im Frühjahr beim World Cup in Russland Gold geholt hatten.

Gespannt ist man im Lager der »RED DEVILS« auf zwei deutsche Neuzugänge, für die die WM und wohl auch die Olympischen Spiele 2020 noch zu früh kommen, mit denen in Zukunft aber auch zu rechnen sein wird: Christopher Kraemer kommt als amtierender Deutscher Meister aus dem Allgäu vom TSV Westendorf nach Heilbronn, der erst 21-Jährige Jan Zirn wechselt als Vizemeister von der KG Baienfurt/Ravensburg an den Neckar.

Ein Neuzugang mit Publikumsliebling-Potenzial ist Saba Bolaghi. 2011 war der inzwischen 30-Jährige Deutscher Meister und EM-Dritter, ehe er 2013 die Sportart wechselte und MMA-Kämpfer wurde.

Für den neuen Trainer Patric Nuding bilden die Neuen die optimale Ergänzung zu den 20 Stammkräften aus der Saison 2018/19, die den »RED DEVILS« erhalten bleiben – insgesamt ein perfekter Mix, um die hoch gesteckten Ziele zu erreichen. »Wer mich kennt und wer die RED DEVILS kennt, der weiß, dass wir hohe Ziele anstreben und das Maximale aus der Mannschaft herauskitzeln wollen. Wohin das am Ende führt, hängt dann natürlich von mehreren Faktoren ab, die sich nicht alle beeinflussen lassen«, erklärt Trainer Patric Nuding.

Nach dem Ansturm der Fans in den Playoffs 2018/19 erwarten die »RED DEVILS« auch bei den kommenden Heimkämpfen 2019/20 regelmäßig eine volle Hütte in der Römerhalle. Ralf Scherlinzky

Mehr Infos: www.reddevils-heilbronn.de

Die Heimkämpfe in der Römerhalle (Heilbronn-Neckargartach)