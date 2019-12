Stäbler-Saisondebüt beim Derby gegen Schorndorf

Diesmal aber wirklich! Nach überstandener Bronchitis und frisch vom Konditions-Trainingslager der Nationalmannschaft auf Fuerteventura zurückgekehrt, wird Frank Stäbler am Sa. 14. Dezember 2019, 19:30 Uhr in der Römerhalle, Heilbronn zum Heim-Derby gegen den ASV Schorndorf erstmals in dieser Saison für die RED DEVILS Heilbronn auf die Matte gehen.

Doch nicht nur der dreifache Weltmeister, sondern das komplette Heilbronner Team wird am Samstag in der Römerhalle hoch motiviert in den Bundesliga-Kampf gehen. Denn im Duell gegen die „Spartaner“ aus dem Remstal geht es nicht nur um die Ringer-Vorherrschaft in Württemberg, sondern auch um den Einzug in die Playoffs.

Einen Punkt müssen die RED DEVILS noch aus den verbleibenden beiden Bundesliga-Kämpfen gegen Schorndorf und den AC Lichtenfels holen, während sich die Gäste bei einer Niederlage in der Römerhalle vermutlich vollends aus dem Playoff-Rennen verabschieden würden. In der Vorrunde konnten die RED DEVILS in Schorndorf vor über 1.000 Zuschauern nach einigen hochklassigen Kämpfen mit 13:7 gewinnen. Jetzt soll im zweiten Derby am Samstag noch der Faktor Frank Stäbler dazukommen.

„Nachdem ich meinen Einsatz gegen Burghausen Ende November kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste, bin ich diesmal definitiv am Start“, sagte der 30-Jährige am Mittwoch. „Ich bin zwar immer noch nicht ganz fit, freue mich aber drauf, am Samstag zum Derby-Kracher auf die Matte zurückzukehren. Mit Idris Ibaev werde ich wohl den Newcomer der Saison als Gegner haben – das wird gleich ein heftiger Prüfstein, der mir zeigen wird, wo ich stehe.“

Die RED DEVILS erwarten für diesen letzten Heimkampf der Hauptrunde zahlreiche Fans aus Schorndorf. Deshalb empfehlen die Bundesliga-Ringer ihren Zuschauern, schon vorab über ihren Ticketshop http://derby.reddevils-heilbronn.de Eintrittskarten zu kaufen.