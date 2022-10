26:11 in Freiburg – der erste Saisonsieg

Im dritten Bundesliga-Kampf der Saison 2022/23 ist den RED DEVILS Heilbronn der erste Sieg gelungen. Das Team von Headcoach Adam Juretzko gewann bei der RKG Freiburg deutlich mit 26:11.

Da die Gäste aus Heilbronn die Klasse 57 kg Freistil unbesetzt lassen mussten, gingen die Gastgeber erstmal kampflos mit 4:0 in Führung. Dies sollte jedoch nur eine Momentaufnahme bleiben, glich Eduard Popp doch mit einem Überlegenheitssieg gegen Maximilian Remensperger nach 4:08 Minuten zum 4:4 aus. Es sollte überhaupt der Tag der vorzeitigen Siege werden, denn es gingen tatsächlich nur zwei Kämpfe über die volle Distanz.

Zhora Abovian benötigte gerade mal eine Sekunde länger als Eduard Popp, ehe er seinen Gegner Giovanni Freni technisch überlegen besiegt hatte. Radoslav Baran hatte gegen den Dritten der U23-Weltmeisterschaft von 2021, Lars Schäfle, wesentlich mehr Mühe, konnte das Duell aber dennoch mit einem ungefährdeten 4:0-Punktsieg für sich entscheiden. Gamzatgadzsi Halidovs Überlegenheitssieg nach 5:23 Minuten gegen David Brenn sorgte für die 14:4-Pausenführung der RED DEVILS.

In der zweiten Halbzeit ging es direkt mit den vorzeitigen Siegen weiter. Marius Braun gewann technisch überlegen gegen Sascha Weinauge, genauso wie Abdolmohammad Papi gegen Andrej Janzen.

Beim Stand von 4:22 konnten die Hausherren dann ihren ersten Sieg auf der Matte landen: Ion Vasilachi besiegte nach etwas mehr als zweieinhalb Minuten Erik Obert vorzeitig.

Das sportliche Highlight des Nachmittags war sicherlich der Schultersieg von Ramazan Ramazanov, der den moldawischen WM-Dritten von 2021, Maxim Sacultan, im Freistil bis 75 kg beim Stand von 16:2 auf die Schultern legte.

Im letzten Kampf des Tages unterlag Robin Pelzer gegen den Rumänen Valentin Petic mit 0:11 Punkten.

Bei den RED DEVILS liegt der Fokus nun voll und ganz auf dem Heimkampf gegen den KSV Witten am kommenden Samstag um 19.30 Uhr. Die Westfalen unterlagen am Montag in Mainz mit 5:24 und liegen mit 1:5 Zählern auf Platz sieben der Bundesliga West.