RED DEVILS Heilbronn: 27:5-Kantersieg in Neuss

Höher als erwartet haben die RED DEVILS Heilbronn am Samstag ihren Auswärtskampf beim KSK Konkordia Neuss gewonnen. 27:5 hieß es am Ende gegen den ersatzgeschwächten Tabellenfünften, der nach wie vor auf seinen ersten Heimsieg wartet.

„Wir sind mit einer starken Mannschaft nach Neuss gefahren, von der jeder einzelne Ringer seine maximale Leistung abgerufen hat“, sagte RED DEVILS Headcoach Patric Nuding im Anschluss. „Wenn du vier, fünf Stunden im Bus sitzt und dann beim Wiegen siehst, dass der Gegner schwächer als erwartet aufgestellt hat, ist es umso schwieriger sich dazu zu motivieren, alles zu geben. Das ist aber genau das, was unser Team in dieser Saison ausmacht – es wird um jeden einzelnen Punkt gefightet und jeder gibt Vollgas.“

Nur drei Kämpfe gingen an diesem Abend über die vollen sechs Minuten. Alle anderen Duelle wurden vorzeitig beendet.

So dauerten die ersten drei Kämpfe zusammen gar nur 5:47 Minuten. Dogus Ayaczi, André Timofeev bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison sowie Recep Topal holten allesamt vorzeitige Siege, wodurch die Gäste schon zu diesem Zeitpunkt mit 12:0 in Front lagen. Routinier Bogdan Eismont, der zum ersten Mal seit dem 12. Januar 2019 wieder für die RED DEVILS auf die Matte ging, musste in einem eng geführten Duell beim 0:2 gegen Julian Lejkin den ersten Punkt abgeben, ehe Abdolmohammad Papi durch Technische Überlegenheit den 1:16-Pausenstand herstellte.

Taimuraz Friev schraubte mit einem Schultersieg nach 1:01 Minuten das Ergebnis auf 1:20. Da die RED DEVILS die Freistil-Klasse bis 71 Kilogramm unbesetzt ließen, bekam der KSK Neuss hier vier Punkte zum 5:20 zugesprochen.

Yunus Emre Basar musste sich gegen den jungen Deni Nakaev mächtig anstrengen, um zu einem 10:3-Punktsieg zu kommen. Auch Frank Stäbler bekam es bei seinem zweiten Einsatz in der Saison 2021/22 mit einem deutschen Toptalent zu tun, setzte sich aber nach 4:17 Minuten gegen Aaron Bellscheidt technisch überlegen durch.

Im spannendsten Duell des Abends setzte sich Daniel Sartakov gegen Lom-Ali Eskijev durch. Bis neun Sekunden vor dem Ende war der Neusser mit 4:2 in Front gelegen, ehe Sartakov mit einer Zweier-Wertung ausgleichen und aufgrund der letzten Wertung den Kampf für sich entscheiden konnte.

Am kommenden Samstag empfangen die RED DEVILS um 19.30 Uhr den SV Alemannia Nackenheim zum Spitzenkampf der Bundesliga West. Vier Punkte trennen den Ersten und Zweiten, und mit einem Sieg gegen den direkten Verfolger könnten die RED DEVILS den Platz an der Tabellenspitze fester zementieren.