Andreas Sadri übernimmt die Geschäftsstelle der RED DEVILS

Kurz nach der Entscheidung, in der Saison 2021/22 wieder in der Ringer-Bundesliga anzutreten, hatten die RED DEVILS Heilbronn einen neuen Geschäftsstellenleiter gesucht. Dieser ist nun gefunden.

Seit Anfang März kümmert sich Andreas Sadri um die Belange des Deutschen Mannschafts-Vizemeisters von 2019. Der 51-Jährige stammt aus Filderstadt und begleitet die RED DEVILS bereits seit der Saison 2019/20. »Damals hatte mich ein Bekannter in die Römerhalle mitgenommen und ich war gleich ab dem ersten Kampf Feuer und Flamme für diese kraftvolle und intensive Sportart«, schwärmt der ausgebildete Sportlehrer noch heute von seiner ersten Berührung mit dem Ringkampfsport. Die Bewerbung für die Stelle bei den RED DEVILS war für Andreas Sadri der logische nächste Schritt: »Parallel zu meiner medizinisch-sportpädagogischen Laufbahn bin ich schon seit rund 30 Jahren im Eventbereich tätig und sehe in den RED DEVILS ein riesiges Potenzial.«

Neben der Organisation und Durchführung von Tourneen und internationalen Großproduktionen sowie dem Management diverser Künstler kann Sadri auch auf jede Menge Sportmanagement-Erfahrung zurückgreifen - unter anderem durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer des American Football-Bundesligisten Stuttgart Scorpions.

Bevor er sich um die attraktive Ausgestaltung der Heimkämpfe in der Ringer-Bundesliga kümmern kann, stehen für den neuen Geschäftsstellenleiter in den kommenden Wochen erstmal zahlreiche Gespräche an. »Meine vorrangige Aufgabe ist es jetzt, die erfolgreiche Partnerschaft mit den Sponsoren der Saison 2019/20 weiterzuführen und weitere Unternehmen von den RED DEVILS zu begeistern«, so Andreas Sadri.

Sobald er sich weiter eingearbeitet und die handelnden Personen im Verein kennengelernt hat, möchte sich Andreas Sadri in einem für alle offenen Onlinemeeting vorstellen und den Fans Rede und Antwort stehen.