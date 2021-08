Andreas Sadri ist neuer Abteilungsleiter der RED DEVILS

Am Freitagabend holte die Abteilung RED DEVILS Ringen Heilbronn des SV Heilbronn am Leinbach ihre coronabedingt verschobene Hauptversammlung nach. 25 Mitglieder kamen ins Vereinsheim des SV, um die Berichte von Abteilungsleiter Jens Petzold, Kassiererin Undine Grothe und Kassenprüfer Jürgen Kühner zu hören und die Abteilungsleitung zu entlasten. Aufgrund des langen Lockdowns gab es allgemein nur wenig aus der Abteilung zu berichten, Jugendleiter Arno Stegmeyer hob jedoch das „eiserne Durchhaltevermögen“ der Jugendtrainer hervor, die während des Lockdowns mit Onlinetraining und anderen Aktionen durchgehend den Kontakt zum Nachwuchs halten konnten. Mit Erfolg, wie sein Stellvertreter Sergej Gergert berichtete: »Wir hatten durch die Pandemie kaum Austritte, das freut uns besonders.«

Da Jens Petzold bereits im Vorfeld angekündigt hatte, dass er aus beruflichen Gründen nicht mehr als Abteilungsleiter zur Verfügung stehen würde, blickten die Anwesenden gespannt dem Tagesordnungspunkt »Neuwahl des Abteilungsleiters« entgegen. Petzold betonte, dass er sich mit seinem Rückzug »nicht der Verantwortung entziehen« wolle, sondern weiter intensiv aus dem Hintergrund mitarbeiten und seinen Nachfolger vollumfänglich unterstützen werde. Überraschend schlug er Andreas Sadri als seinen Nachfolger vor, der seit März als Geschäftsstellenleiter die Geschicke des Bundesligisten lenkt.

Sadri erklärte, dass er in seiner bisherigen Rolle zwar inzwischen sieben Tage pro Woche fast rund um die Uhr für die RED DEVILS im Einsatz sei, das »Unternehmen« RED DEVILS aber nicht ohne Führung sehen wolle. »Wir sind hier dabei, gemeinsam mit unseren Partnern visionär etwas Tolles zu entwickeln, da wäre es kontraproduktiv, wenn die Rolle des Abteilungsleiters unbesetzt wäre. Deshalb greife ich nach der Verantwortung und stelle mich zur Wahl.«

Mit fünf Enthaltungen und ohne Gegenstimmen wurde Andreas Sadri daraufhin zum neuen Abteilungsleiter der RED DEVILS Heilbronn gewählt.

Nach eineinhalb Jahren Pause greifen die RED DEVILS am kommenden Samstag, 4. September, um 19.30 Uhr erstmals wieder in das Geschehen der Ringer-Bundesliga ein. Zum Saisonstart gastieren die Wrestling Tigers Rhein-Nahe aus Bad Kreuznach in der Römerhalle.