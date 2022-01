RED DEVILS Heilbronn: Auf geht’s ins Viertelfinale!

Nach dem Achtelfinal-Spektakel am letzten Wochenende gegen Hösbach starten die RED DEVILS Heilbronn am Samstag um 19.30 Uhr ins Viertelfinale. Im Hinkampf geht es zuerst auswärts beim AC Lichtenfels auf die Matte.

Die Oberfranken belegten in der Hauptrunde mit fünf Siegen aus zehn Kämpfen den vierten Platz der Bundesliga Südost hinter Burghausen, Schorndorf und Nürnberg. Im Achtelfinale setzten sie sich knapp mit 17:17 und 15:12 gegen den Ost-Zweiten AV Markneukirchen durch.

Auf dem Papier gelten sicherlich die RED DEVILS als Favorit, doch Headcoach Patric Nuding warnt davor, den Gegner aufgrund seines Tabellenplatzes in der Hauptrunde zu unterschätzen. „Die türkischen Ringer von Lichtenfels, wie Ahmet Peker und Selcuk Can, gehören zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat. Lichtenfels ist eine ganz gefährliche Mannschaft und man hat bei unserem Achtelfinal-Hinkampf in Hösbach gesehen, wie schnell mit ein, zwei unerwarteten Ereignissen ein eigentlich klarer Bundesliga-Kampf fast noch kippen kann“, warnt Nuding.

Dennoch ist der Coach zuversichtlich, dass sein Team seiner Favoritenrolle gerecht wird. Gerade nach der Erfahrung aus Hösbach, wo Abdolmohammad Papi verletzt aufgeben musste und Eduard Popp unerwartet seinen Kampf verloren hatte, werde man noch fokussierter in den Kampf gehen. „Wir wollen auswärts einen guten Grundstein für den Rückkampf legen und sind uns bewusst, dass am Ende jeder einzelne Punkt über Sieg und Niederlage entscheiden kann“, so Nuding.

Ein besonderes Wiedersehen gibt es für Frank Stäbler beim voraussichtlichen Duell gegen Selcuk Can. 2021 hatte der dreifache Weltmeister in der ersten Runde der Europameisterschaft überraschend gegen den Türken verloren. Am Samstag bietet sich die Chance für die Revanche.