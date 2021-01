Bundesliga 2020/21: Die RED DEVILS sind dabei

Lange war es ruhig um den Ringer-Bundesligist, aber seit diesem Wochenende steht fest: Die RED DEVILS Heilbronn werden in der Saison 2021/22 wieder in der Bundesliga ringen!

Im Juli 2020 hatte der Deutsche Mannschafts-Vizemeister von 2018/19 aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen, in der vergangenen Saison auszusetzen - eine Möglichkeit, die der Deutsche Ringer-Bund seinen Vereinen angeboten hatte, ohne weitere Sanktionen befürchten zu müssen. »Das war damals exakt die richtige Entscheidung«, weiß der stellvertretende RED DEVILS-Abteilungsleiter Torsten Kühne heute. Die Saison 2020/21 war zwar mit 17 der 27 Bundesligavereine gestartet, mit dem Start des »Lockdown light« Anfang November hatte sich aber eine Mehrheit der zu diesem Zeitpunkt noch verbliebenen elf Vereine für einen sofortigen Saisonabbruch entschieden.

Da durch den Start der Impfungen zu erwarten ist, dass bis zum Herbst wieder weitgehend Normalität in das Leben einkehren wird, dürfte einem regulären Bundesliga-Start im September 2021 voraussichtlich nichts im Wege stehen.

Sind die RED DEVILS wie geplant dabei oder gibt es aufgrund der aktuellen Situation Gründe, die gegen ein Weitermachen in der Bundesliga sprechen? Darüber stimmte nun am Wochenende der Abteilungsausschuss RED DEVILS Ringen im SV Heilbronn am Leinbach ab. »Wir haben lange und intensiv diskutiert, am Ende war das Ergebnis aber eindeutig: Wir sind wieder am Start«, so Torsten Kühne.

Für die Verantwortlichen heißt es nun, umgehend mit der Sponsorenakquise zu beginnen und ein finanzierbares Bundesligateam zusammenzustellen. Gleichzeitig hat man bereits mit der Suche nach einem vertriebserfahrenen Mitarbeiter für die Geschäftsstelle begonnen, zumal auch die Amtszeit von Abteilungsleiter Jens Petzold in wenigen Wochen endet und auch hier eine personelle Veränderung ansteht.