RED DEVILS Heilbronn: Den Halbfinal-Einzug perfekt machen

Am Samstag um 19.30 Uhr empfangen die RED DEVILS Heilbronn zum zweiten Playoff-Viertelfinale den AC Lichtenfels in der Römerhalle. Den Hinkampf in Lichtenfels hatte der Primus der Bundesliga West am vergangenen Wochenende mit 21:3 gewonnen. Das Team, das in Addition beider Kämpfe am Ende die Nase vorn hat, zieht in das Halbfinale gegen den SV Wacker Burghausen ein, der bereits als Halbfinalist feststeht.

Bei einem Polster von 18 Punkten müsste am Samstag viel passieren, damit die RED DEVILS ihr erklärtes Saisonziel, das Erreichen des Halbfinales, noch verpassen. Dennoch gilt es für das Team von Headcoach Patric Nuding, die Konzentration, die Spannung und den Respekt vor dem Gegner aufrecht zu erhalten, um den Vorsprung am Ende nicht doch noch schrumpfen zu lassen.

Erschwert wird der Aufstellungspoker für die Trainer beider Teams durch das gleichzeitig stattfindende internationale Turnier „Zagreb Open“ in Kroatien, zu dem möglicherweise einige ausländische Ringer von ihren Verbänden abgestellt werden, so dass sie nicht nach Deutschland reisen können.

Eintrittskarten für den Heimkampf gegen den AC Lichtenfels gibt es unter https://diginights.com/event/2022-01-29-playoff-viertelfinale-red-devils-heilbronn-vs-ac-lichtenfels-roemerhalle. Die Ticketpreise liegen bei 22 Euro für Erwachsene, 19 Euro für Mitglieder und 17 Euro für Ermäßigte (Rentner, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte). Für Kinder bis einschließlich 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Die Abendkasse ist am Samstag bereits ab 17 Uhr geöffnet und die RED DEVILS bitten die Zuschauer, nicht erst knapp vor Kampfbeginn, sondern schon etwas früher zur Römerhalle zu kommen. „Beim letzten Mal sind plötzlich alle auf einmal gekommen und es haben sich wegen der 2G plus-Kontrollen Schlangen am Eingang gebildet. Dies möchten wir diesmal gerne vermeiden“, sagt RED DEVILS Abteilungsleiter Andreas Sadri,

2G plus

Entsprechend der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zur Römerhalle, die einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorweisen können. Diejenigen, die in den letzten drei Monaten ihre Zweitimpfung bekommen haben oder bereits „geboostert“ bzw. in den letzten drei Monaten genesen sind, benötigen keinen Test. Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 17 Jahre, die ihren Schülerausweis vorlegen, benötigen ebenfalls keinen Test. In der Halle herrscht für alle Personen ab 18 Jahren FFP2-Maskenpflicht.

Teststation vor der Halle

Auch diesmal wird es wieder eine Corona-Teststation vor der Halle geben. Für einen reibungslosen Ablauf und kurze Wartezeiten bitte diese Schritte befolgen:

– Vorher schon registrieren unter www.schnelltest.hn

– Daraufhin kommt per Mail ein QR-Code.

– Den QR-Code beim Testen vorzeigen.

– Nach 15 Minuten kommt per Email das Testergebnis.

Bitte beachten: Kein Shuttleservice

Aufgrund der zuletzt geringen Nachfrage wird es keinen Shuttleservice vom Freibad Gesundbrunnen mehr geben.