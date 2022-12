Deutlicher Überraschungssieg gegen den Tabellenführer

Die RED DEVILS aus Heilbronn haben es schon wieder getan. Nach dem 15:13 Sieg gegen den ASV Mainz 88 in der Rückrunde und dem gestrigen 21:8 Sieg gegen den KSV Köllerbach, haben die Männer um Adam Juretzko zum zweiten Mal den Tabellenführer in der laufenden Saison geschlagen. Die Fans in der Römerhalle sahen trotz der Höhe des Sieges einen absoluten Spitzenkampf und sorgten für eine herausragende Stimmung. Viele enge und spannende Begegnungen mit dem besseren Ende für die Heilbronner.

Im Vorfeld wurde auf Heilbronner Seite wieder viel taktiert. Auf der „Ausländerachse“ kam Ramazan Ramazanov nach einer kleinen Wettkampfpause wieder zurück ins Team und Headcoach Adam Juretzko ersetzte den kurzfristig ausgefallenen Ilyas Özdemir. Beim KSV Köllerbach fehlte der deutsche Spitzenringer Peter Öhler. In den restlichen Gewichtsklassen konnten die Saarländer allerdings in Topbesetzung antreten.

Im ersten Kampf des Abends bis 57kg im griechisch-römischen Stil war der Köllerbacher Hakan Murat Cankaya ohne Chance und verlor nach knapp 5 Minuten mit 0:15 durch technische Überlegenheit gegen den Heilbronner Dovudzhon Toshev. Dadurch gingen die RED DEVILS mit 4:0 in Führung.

Die schwerste Gewichtsklasse bis 130kg Freistil konnten die RED DEVILS aus taktischen und verletzungsbedingten Gründen nicht besetzen. Deshalb war Oleksandr Khotsianiuskyi kampfloser Sieger für den KSV Köllerbach und sorgte für den 4:4 Ausgleich.

Bis 61kg Freistil blieb unser Recep Topal weiterhin ungeschlagen. Gegen den international Erfahrenen Alexandru Chirtoaca, gewann er nach 5 Minuten mit 15:0 durch technische Überlegenheit. Seine tollen Beinangriffe sorgten für die 8:4 Führung für die RED DEVILS.

Im vorletzten Kampf vor der Halbzeitpause hatte es Simeon Stankovich bis 98kg im griechisch-römischen Stil gegen den Ersatzmann von Peter Öhler zu tun. Kilian Schäfer zeigte sich kämpferisch aber musste sich nach einem intensiven Kampf mit 4:4 nach Punkten gegen den Heilbronner geschlagen geben. Mit diesem Sieg wurde die Führung für die RED DEVILS auf 9:4 ausgebaut.

Auf den letzten Kampf vor der Halbzeitpause freuten sich schon alle Fans in der heimischen Römerhalle. Bis 66kg im griechisch-römischen Stil traf unser Abdolmohammad Papi auf Etienne Kinsinger. Beide kennen sich aus der Nationalmannschaft bestens und zählen in ihrer Gewichtsklasse zu den beiden stärksten deutschen Athleten. Der Köllerbacher vertrat die deutschen Farben bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und gewann schon zahlreiche internationale Medaillen. Nach der ersten Runde führte Kinsinger aufgrund einer Passivitätsermahnung an Papi mit 1:0 nach Punkten aber konnte in der angeordneten Bodenlage nicht punkten. In der zweiten Runde erhielt Kinsinger von der Schiedsrichterin eine Passivitätsermahnung und Papi konnte in der angeordneten Bodenlage einen tollen Durchdreher erzielen. Diese 3:1 Führung brachte er über die Zeit und sorgte unter großem Jubel der Fans für den 10:4 Halbzeitstand.

Auch der erste Kampf nach der Halbzeitpause versprach eng zu werden. Bis 86kg Freistil hatte es Taimuraz Friev mit dem 2. Europameister von 2019 – Piotr Ianulov – zu tun. Nach fünf Minuten Kampfzeit führte der Moldawier im Dress des KSV Köllerbach mit 2:1 nach Punkten. Taimuraz Friev holte nochmal alles aus sich heraus und konnte in der letzten Kampfminute zum 2:2 nach Punkten ausgleichen und gewann den Kampf aufgrund der letzten Wertung. Dieser Sieg führte zum 11:4 Zwischenstand für die RED DEVILS.

Wieder Stilartfremd stellte sich dann Genzhe Genzheev in den Dienst der Mannschaft. Bis 71kg Freistil hatte er gegen die starken Beinangriffe und Durchdreher im Boden von Mihail Sava nichts entgegenzusetzen und verlor nach zweieinhalb Minuten durch technische Überlegenheit. Mit diesem Sieg verkürzten die Saarländer auf 8:11.

Bis 80kg im griechisch-römischen Stil sprang der Headcoach für den kurzfristig ausgefallenen Ilyas Özdemir wieder ein. Adam Juretzko traf auf Pajtim Sefaj. Pajtim Sefaj musste den Kampf aber nach 15 Sekunden aufgrund einer Schulterverletzung aufgeben und die RED DEVILS bauten die Führung wieder auf 15:8 aus. Gute Besserung an den Sportler – Pajtim Sefaj!

Vor den letzten beiden Kämpfen mussten die Köllerbacher also beide Kämpfe mit der vollen Ausbeute von 4:0 gewinnen, um den 15:8 Rückstand in ein 15:16 zu drehen. Etwas gegen diese Konstellation hatten Robin Pelzer und Ramazan Ramazanov.

Robin Pelzer traf bis 75kg im griechisch-römischen Stil auf den fünffachen deutschen Jugendmeister Marc-Antonio von Tugginer. Der Köllerbacher hatte unter dem Dauerdruck des Heilbronners keine Zeit zum Atmen. Dieser ständige Vorwärtsgang und ein toller Überwurf im Boden, sorgten für den verdienten 9:0 Punktsieg für Robin Pelzer. Dadurch waren die RED DEVILS uneinholbar mit 18:8 in Front.

Den Vorsprung baute im letzten Kampf bis 75kg Freistil Ramazan Ramazanov weiter aus. Gegen das Köllerbacher Urgestein Andriy Shyyka setzte er immer wieder tolle Beinangriffe mit Erfolg durch und gewann nach Ablauf der Zeit ebenfalls verdient mit 11:0 nach Punkten.

Durch diesen 21:8 Überraschungssieg bleiben die RED DEVILS weiterhin auf dem 3. Platz in der Tabelle. In der nächsten Woche treffen die Heilbronner im Kampf um Platz 3 und den direkten Einzug ins Viertelfinale auf den TuS Adelhausen.