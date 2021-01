Eduard Popp bleibt bei den Red Devils

Kaum haben sich die RED DEVILS Heilbronn für einen Wiedereinstieg in die Bundesliga entschieden, da ist auch schon die wichtigste sportliche Personalie in trockenen Tüchern: Mit Eduard Popp wird das Aushängeschild des Vereins auch in der Saison 2021/22 wieder in der Bundesliga für die RED DEVILS auf die Matte gehen.

Der 29-Jährige, der als einziger Sportler aus der Region bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert ist, hatte einige Angebote von anderen Bundesligisten vorliegen, entschied sich nun aber für seinen Herzensverein. »Allzu lange hätten die RED DEVILS nicht mehr mit der Entscheidung warten dürften. Nun bin ich erleichtert, dass es doch wieder in der Bundesliga weitergeht. Ich bin im Verein groß geworden und er liegt mir absolut am Herzen. Deshalb freut es mich, dass wir gemeinsam weitermachen und etwas Langfristiges aufbauen können«, so der Olympia-Fünfte von 2016.

Bei der sportlichen Leitung der RED DEVILS laufen seit der Bekanntgabe des Wiedereinstiegs in die Bundesliga die Drähte heiß, damit möglichst zeitnah ein konkurrenzfähiges Team zusammengestellt werden kann.