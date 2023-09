Eduard Popp und Nico Nersinger übernehmen die RED DEVILS-Geschäftsstellenleitung

Kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison tut sich einiges im Stall der RED DEVILS: Ringer Eduard Popp übernimmt gemeinsam mit Nico Nersinger zum 1. Oktober die Geschäftsstellenleitung bei den Heilbronner Ringern.

Nach dem überraschenden Weggang von Dominik Bauer haben sich die RED DEVILS dazu entschlossen, die Position der Geschäfsstellenleitung in eine Vollzeit- und eine Teilzeitstelle aufzuteilen. Der aus dem Sportmarketing stammende Nico Nersinger wird die Vollzeitstelle übernehmen und wird von »Eigengewächs« Eduard Popp – der gleichzeitig als Ringer für die RED DEVILS kämpft – in Teilzeit unterstützt. »Das hat für uns einfach am meisten Sinn ergeben«, erklärt Abteilungsleiter Patrick Reutter. »So können wir den Herausforderungen der Bundesliga am besten gerecht werden.«

Nersinger ist kein Heilbronner, sondern stammt gebürtig aus dem bayrischen Allgäu. Zuvor war der 28-jährige für das Marketing im Profibasketball tätig gewesen, nun freue er sich, seine Expertise auf eine neue Sportart anzuwenden: »Ringen ist für mich ein extrem begeisterungsfähiger Sport, gerade hier am Standort Heilbronn«, erklärt er. »Mein Ziel ist es, den Eventcharakter bei den Heimkämpfen voranzutreiben und die RED DEVILS weiter zu professionalisieren.« Nersinger habe bereits viele Ideen und Visionen, die er gemeinsam mit seinem Kollegen Eduard Popp in den kommenden Wochen und Monaten erarbeiten und umsetzen wolle. »Ich kann nur sagen, ich freue mich auf die Aufgabe.«

Eduard Popp ist seit Kindesalter mit den RED DEVILS verbunden und mit dem Verein aufgewachsen. Nachdem er Anfang des Jahres seine internationale Karriere offiziell beendet hatte, wurde es Zeit für eine neue Herausforderung: »Ich habe gespürt, dass etwas Neues dran ist und dass ich mich weiterentwickeln will«, erklärt der 32-Jährige. Er wolle dem Verein, der ihm auch in schweren Zeiten immer Rückhalt gegeben hatte, nach all den Jahren etwas zurückgeben. Zudem, so Popp, liege ihm insbesondere die Jugendarbeit am Herzen, »ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das ist.« Als aktiver Sportler sei Popp hautnah dabei und könne der Geschäftsstellenleitung eine besondere Perspektive bieten.

Für die neue Saison soll sich ansonsten nichts bei den RED DEVILS ändern, wie Abteilungsleiter Patrick Reutter betont: »Wir knüpfen da an, wo wir aufgehört haben.« In der vergangenen Saison konnten sich die Heilbronner Ringer bis in das Viertelfinale vorkämpfen und blieben in der Rückrunde sogar ungeschlagen. Einen Traum teilt Reutter mit dem neuen Geschäftsstellenleitungsteam: Endlich mit den RED DEVILS Deutscher Mannschaftsmeister werden.

Die neue Saison startet für die RED DEVILS am 30. September mit dem Auftakt in Mainz. Der erste Heimkampf in der Römerhalle wird am 7. Oktober stattfinden.

Weitere Informationen unter www.reddevils-heilbronn.de