RED DEVILS: Erfolgreiches Jugend-Bezirksturnier mit über 100 Teilnehmern

Beim offenen, von den RED DEVILS Heilbronn ausgerichteten Jugend-Bezirksturnier gingen am Samstag 107 Teilnehmer auf die Matten in der Römerhalle. Die größte Abordnung an Sportlern stellen dabei die Gastgeber, die 20 Teilnehmer ins Rennen schickten, sechs Klassen gewinnen konnten und damit Platz eins in der Vereinswertung holten.

Noel Meikel Remmele (B-Jugend, 41 kg), Samuel Puscas (C-Jugend, 38 kg), Dylan Poteczin (D-Jugend, 48 kg), Martin Nichelmann (D-Jugend, 61 kg), Mikail Tombul (E-Jugend, 23 kg) und Christian Niklaus (E-Jugend, 30 kg) hießen die Sieger in den Reihen der RED DEVILS. Zweite Plätze gab es für Lucas Wolf (A-Jugend, 60 kg), Loran Liam Doyurucu (E-Jugend, 30 kg), Cenk Meral (E-Jugend, 33 kg) und Nicolas Kutsch (E-Jugend, 41 kg). Ivan Kalin (A-Jugend, 60 kg), Konstantin Warmboldt (B-Jugend, 52 kg), Florian Lais (B-Jugend, 68 kg), Daniel Zwetzig (C-Jugend, 50 kg), Nikita Obert (E-Jugend, 22 kg), Mikail Koc (E-Jugend, 28 kg), Dila Alisa Doyurucu (E-Jugend, 30 kg) und Rahpael Zwetzig (E-Jugend, 33 kg) belegten jeweils Platz drei, Markos Douliakas (C-Jugend, 38 kg) und Levin Triantafillidis (C-Jugend, 50 kg) wurden Vierte.

Nicht teilnehmen konnte Damian Macun, der parallel beim Großen Preis von Baden-Württemberg in Baienfurt im Einsatz war und dort im 14er-Feld im Freistil bis 61 kg Neunter wurde.

Nach dem Wiegen, das von 12.30 bis 13.15 Uhr stattfand, begannen um 14.30 Uhr die Kämpfe unter der Wettkampfleitung von Anja Fersch vom Hessischen Ringer-Verband, die für den kurzfristig ausgefallenen Peter Jäger vom Bezirk eingesprungen war.

Als Ehrengäste waren Hans-Michael Reiser (Bezirksvorsitzender), Christian Heinle (Bezirkssportreferent), Peter Wagner (Bezirkskampfrichterreferent), Bernd Schneider (Ehrenvorsitzender), Lars Epple (1. Vorsitzender SV Heilbronn am Leinbach), Eduard Popp (Ringer der RED DEVILS Heilbronn, Europameisterschafts-Dritter und zweifacher Olympia-Teilnehmer), Denis Berberovic und Karlheinz Hack (Abteilungsleiter RED DEVILS Ringen Heilbronn) beim Turnier in der Halle. Nach dem Ende der Kämpfe um 17.30 Uhr führten Eduard Popp, Hans-Michael Reiser und Lars Epple die Siegerehrung durch.

Während des Turniers gab es ausreichend leckere Speisen und Getränke sowie eine Tombola mit tollen Preisen (u.a. ein T-Shirt mit der Unterschrift von Frank Stäbler und Eduard Popp, Freikarten für die neue Bundesliga-Saison der RED DEVILS, zwei VIP-Karten für einen Bundesliga-Heimkampf, Rabatte im Fanshop, CDs der RED DEVILS Hymne, eine exklusive Trainingseinheit mit Eduard Popp, Autogrammkarten von Eduard Popp, RED DEVILS T-Shirts etc.)

Nach der Siegerehrung haben die Organisatoren noch vor der Römerhalle gemeinsam mit den Eltern und Kindern gegrillt.