RED DEVILS Heilbronn: Marius Braun ist Deutscher Meister

Bei den Deutschen Meisterschaften im Griechisch-Römischen Stil feierte Marius Braun von den RED DEVILS Heilbronn am Wochenende in Frankfurt/Oder den größten Erfolg seiner Karriere: Nach seinem dritten Platz aus dem Jahr 2019 holte der 29-Jährige den Titel in der Gewichtsklasse bis 82 kg und darf sich nun Deutscher Meister nennen.

In dem 13 Mann starken Teilnehmerfeld traf der „rote Teufel“, der bei Einzelmeisterschaften für den KSV Musberg antritt, in der ersten Runde auf Maximilian Besser vom KSV Unterelchingen. Mit einem Überlegenheitssieg zog er in das Viertelfinale ein, in dem er den Nürnberger Michael Janot ebenfalls technisch überlegen besiegte.

Der stärkste aller denkbaren Gegner wartete dann im Halbfinale. Mit Roland Schwarz musste Marius Braun nicht nur gegen den vielfachen Deutschen Meister antreten, sondern auch gegen den Weltmeisterschafts-Dritten von 2021. Obwohl er als Außenseiter in den Kampf ging, gelang ihm ein 3:1 gegen den Burghausener und damit der Einzug in das Finale. Dort musste er gegen Simon Öllinger vom SC Anger antreten, der beim Stand von 7:0 für Braun wegen mehrfacher Kopfstöße vorzeitig disqualifiziert wurde.