RED DEVILS: Missglückter Bundesliga-Saisonstart

Mit einer unerwartet hohen 6:24-Niederlage beim SV Alemannia Nackenheim sind die RED DEVILS Heilbronn am Samstag in die Bundesliga West gestartet. Aufgrund von Verletzungen gleich mehrerer Ringer war Headcoach Adam Juretzko bei seinem Debüt zu kurzfristigen Umstellungen gezwungen, die sich letztendlich auch auf das Abschneiden der zweiten Mannschaft in der Landesliga auswirkten: Mit Damian Macun, Erik Obert und David Weinberg mussten gleich drei junge Athleten aus der zweiten Mannschaft in Nackenheim aushelfen, wodurch die RED DEVILS II beim ASV Schorndorf II nur acht Klassen besetzen konnten und deshalb mit einer 0:40-Wertung unterlagen (Kampfergebnis 8:30).

Der Bundesliga-Kampf in Nackenheim begann gleich mit vier Punkten für die Gastgeber, da die RED DEVILS die 57 kg Freistil unbesetzt lassen mussten. In der Folge unterlagen Eduard Popp (1:2) gegen Osman Yildirim und Zhora Abovian (3:6) gegen den letztjährigen Heilbronner Alexander Grebensikov, ehe Radoslaw Baran mit einem Überlegenheitssieg gegen Tamerlan Paschajew die ersten vier Zähler für sein Team holte. Da auch Neuzugang Gamzatgadzsi Halidov zwei Punkte gegen Viktor Lyzen holte, sah es zur Pause beim Stand von 7:6 für Nackenheim aus Heilbronner Sicht nicht mal schlecht aus. Dies änderte sich nach der Pause, als nicht nur Macun, Obert und Weinberg vorzeitig verloren, sondern auch Neuzugang Genzhe Genzheev eine Schulterniederlage kassierte. Auch Robin Pelzer gab gegen Dario Schmidhuber einen Zähler ab, so dass am Ende eine deutliche 6:24-Niederlage zu Buche stand.

Ein Sonderlob von Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer erhielt trotz seiner Niederlage David Weinberg: „David hat in Nackenheim seinen ersten Bundesliga-Kampf gemacht. Er hat zwar beim Stand von 2:18 mit TÜ verloren, hat gegen den griechischen Topmann Dimitrios Tsekeridis aber zu Beginn einen Kopfzug gemacht und hatte seinen Gegner fast auf der Schulter!“

Durch den kurzfristigen Einsatz der drei Nachwuchsringer war der Auswärtskampf der zweiten Mannschaft in Schorndorf ein Muster ohne Wert. Dafür konnten sich die RED DEVILS II einen Tag später beim Heimkampf gegen die Neckarunion Münster-Remseck beweisen. Daniel Lenz, Ivan Huzau, Stefan Kamockij, David Weinberg und Erik Obert konnten allesamt ihre Kämpfe gewinnen, doch reichte es am Ende knapp nicht für den ersten Saisonsieg in der Landesliga. Die RED DEVILS II unterlagen mit 17:19.

Am kommenden Samstag (19.30 Uhr, Römerhalle) empfangen die RED DEVILS Heilbronn in der Bundesliga West den ASV Mainz 88 zum ersten Heimkampf.