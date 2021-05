MORITZ und RED DEVILS Heilbronn verlängern Medienpartnerschaft

Die Daumen sind gereckt: Auch 2021 wird MORITZ wieder als Medienpartner mit den RED DEVILS Heilbronn zusammenarbeiten, um spannende Stories und packende Kämpfe rund um das Thema Ringen zu liefern. Die neue Saison soll im September 2021 starten.

In der Saison 2019/20 hatte MORITZ erstmals mit den Ringern der RED DEVILS kooperiert. "Im vergangenen Jahr musste die Medienpartnerschaft dann leider ausgesetzt werden", erklärt MORITZ Geschäftsführer Ingo Eckert. Grund war die Corona-Pandemie, durch die die geplante Ringersaison leider entfallen musste. Umso optimistischer blicke man aber in die Zukunft: "Wir werden wieder viele spannende Themen, Interviews und Geschichten für die Leser im Heft und online bieten."

Auch RED DEVILS Abteilungsleiter Jens Petzold und Geschäftsstellenleiter Andreas Sadri freuen sich über die fortgesetzte Medienpartnerschaft: "Wir haben viel vor und sind froh, dafür mit dem MORITZ einen starken Partner an unserer Seite zu haben." Die neue Bundesliga-Saison soll von September 2021 bis Februar 2022 gehen - natürlich, so hoffen Petzold und Sadri, wieder mit den RED DEVILS. In diesem Fall können sich Fans unter anderem auf eine Rückkehr von Ringer-Star Frank Stäbler freuen. "Wir blicken mit vollem Optimismus in die Zukunft", so Petzold.