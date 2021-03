Publikumsliebling Taimuraz Friev bleibt ein roter Teufel

Mit Taimuraz Friev wird einer der Erfolgsgaranten der Bundesligajahre 2017/18 bis 2019/20 auch in der Saison 2021/22 wieder für die RED DEVILS Heilbronn in der Freistil-Klasse bis 86 kg auf die Matte gehen.

Der 34-Jährige hatte sich vom ersten Bundesligakampf im September 2017 an in die Herzen der Heilbronner Fans gerungen. 31 Mal stand der Spanier mit russischen Wurzeln im Trikot der RED DEVILS auf der Matte, stolze 27 Mal durfte er sich als Sieger feiern lassen. Gleich 15 Mal hallte ein langgezogenes „Taaaaaimuuuuuu“ von den Tribünen, wenn Taimuraz Friev wieder einmal einen Gegner vorzeitig besiegt hatte. Insgesamt holte er 85 Punkte für sein Team, was bei 31 Einsätzen einen Schnitt von 2,74 Punkten bedeutet – ein absoluter Spitzenwert.

Aktuell arbeitet Taimuraz Friev auf den 6. Mai hin. An diesem Tag möchte der Weltmeisterschafts-Dritte von 2018 in Sofia die Chance nutzen, sich zum zweiten Mal nach 2016 für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.