RED DEVILS empfangen Mainz / Auswärtskampf am Montag in Freiburg

Endlich kehrt die Ringer-Bundesliga auch in die Römerhalle zurück! Nachdem die RED DEVILS Heilbronn zum Saisonstart auswärts beim SV Nackenheim antreten mussten, empfangen sie am Samstag (19.30 Uhr) den ASV Mainz 88 zum ersten Heimkampf in Heilbronn-Neckargartach. Bereits um 17.30 Uhr gastiert im Vorkampf der AB Aichhalden II bei der zweiten Mannschaft der RED DEVILS zum Landesliga-Duell.

Noch sitzt die Enttäuschung über die herbe 6:24-Niederlage in Nackenheim und deren Zustandekommen tief. Kurzfristige Verletzungen und unvorhersehbare Schwierigkeiten, ausländische Ringer aus deren Ländern nach Deutschland zu bekommen, hatten die Aufstellungsvarianten für den Saisonstart mehrfach durcheinander gewirbelt. Am Ende mussten die RED DEVILS ihren Kader mit Ringern aus der zweiten Mannschaft auffüllen, um überhaupt antreten zu können.

„Das wird diesmal nicht passieren“, verspricht Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer. „Wir sind dabei, die bestmögliche Aufstellung auf die Beine zu stellen. Wenn alles planmäßig läuft, werden wir den Mainzern Paroli bieten können, auch wenn sie als Deutscher Vizemeister der klare Favorit sind.“

Der ASV Mainz 88 ist am letzten Wochenende mit einem 18:9-Auswärtssieg beim ASV Urloffen in die Saison eingestiegen. „Sie haben sich vor allem in den mittleren Gewichtsklassen enorm verstärkt und dazu mit Ibrahim Fallacara einen starken deutschen Ringer für die unteren Klassen geholt“, weiß Bauer.

Nur zwei Tage später geht es für die RED DEVILS dann gleich zur RKG Freiburg (Beginn: 15 Uhr). „Um unser Ziel, die Playoff-Teilnahme zu erreichen, zählt für uns am Montag eigentlich nichts anderes als zwei Punkte“, gibt Dominik Bauer die Marschroute vor. Die Breisgauer sind am letzten Wochenende mit einer 3:18-Heimniederlage gegen den TuS Adelhausen in die Saison gestartet.