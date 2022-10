RED DEVILS fahren als Außenseiter nach Köllerbach

Seit mittlerweile fünf Jahren ringen die RED DEVILS Heilbronn in der Bundesliga. Der Deutsche Vizemeister 2018/19 war in dieser Zeit in die verschiedensten Staffeln eingeteilt, rang in der Bundesliga Südwest, Nordwest, Südost und West – doch noch nie traf man dabei auf den KSV Köllerbach. Jetzt findet am Samstag (19.30 Uhr) die Premiere gegen die Saarländer statt: Der Weg der RED DEVILS führt in den 8000 Einwohner umfassenden Stadtteil von Püttlingen, etwas mehr als 10 Kilometer nordwestlich von Saarbrücken.

Während die RED DEVILS mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz fünf in Lauerstellung sind, liegt der KSV nach vier Siegen in Folge nur wegen der leicht schlechteren Punktedifferenz auf Platz zwei hinter Mainz. Die Rollen für dieses erste Aufeinandertreffen sind also klar verteilt: Köllerbach geht als Favorit in das Duell, während die Aufgabe des Teams von Headcoach Adam Juretzko darin bestehen wird, die eine oder andere Überraschung zu landen und dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Interessant zu beobachten sein werden die beiden Duelle in den Griechisch-Römisch-Klassen bis 71 und 130 Kilogramm, in denen es vermutlich gleich zwei Nationalmannschafts-Duelle geben wird. In der leichteren der beiden Klassen wird es für Abdolmohammad Papi gegen den Olympia-erfahrenen EM-Fünften Etienne Kinsinger gehen. Im Schwergewicht wird Eduard Popp wohl auf Peter Öhler treffen, der nach langer Verletzungspause beim Großen Preis von Deutschland im August sein internationales Comeback gegeben hat.