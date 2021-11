RED DEVILS Heilbronn: 25:4-Sieg in Merken

Mit einem deutlichen 25:4-Sieg beim RC CWS Düren-Merken haben die RED DEVILS Heilbronn am Samstagabend die Vorrunde der Bundesliga West abgeschlossen.

Obwohl sein Team in der Hälfte der zehn Kämpfe in Düren die volle Punktzahl gewonnen hat, wollte Headcoach Patric Nuding nicht von einem Durchmarsch sprechen: „Natürlich war es ein hoher Sieg, aber es gab trotzdem auch ein paar enge Kämpfe, wobei wir sogar ein Duell zweier Olympioniken gesehen haben. Wir haben in den Kämpfen heute trotz der hohen Führung um jeden einzelnen Punkt gefightet, was mich als Trainer besonders freut.“

Der Abend begann mit einem Überlegenheitssieg von Mikhail Ivanov, der Arthur Eisenkrein nach 4:25 Minuten technisch überlegen besiegte.

Im von Patric Nuding angesprochenen Duell der Olympioniken traf Eduard Popp auf einen alten Bekannten: den Litauer Mantas Knystautas. Beide Schwergewichte waren in Tokio nacheinander am Türken Riza Kayaalp gescheitert – Knystautas im Achtel- und Popp im Viertelfinale. Nun trafen die beiden am Samstag in der Bundesliga aufeinander. Anders als in den vorangegangenen Duellen musste sich „Eddi“ diesmal dem Litauer mit 1:5 beugen und seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Da Merken die Klasse Griechisch-Römisch bis 61 Kilogramm nicht besetzt hatte und Alexander Grebensikov so einen kampflosen Sieg feierte, fiel Popps Niederlage beim neuen Stand von 2:8 nicht sonderlich ins Gewicht. Radoslaw Baran mit einem 5:1-Punktsieg gegen Abusupiyan Magomedov und Cengizhan Erdogan mit einem Überlegenheitssieg gegen Khamzat Banukaev nach 1:43 Minuten sorgten für den 2:14-Pausenstand.

Marius Braun und Abdolmohammad Papi brauchten nach der Halbzeitpause zusammen gerade mal fünf Minuten, um mit zwei vorzeitigen Siegen gegen Wladimir Kurle und Musa Sulejmanov das Ergebnis auf 2:22 zu schrauben.

Im „Kampf des Abends“ (Patric Nuding) erkämpfte Georg Harth (Foto: Thomas Kircher) einen weiteren Punkt gegen Aimar Andruse. Nach 3:44 Minuten war der Este in Diensten des RC CWS Düren-Merken bereits mit 4:0 in Führung gelegen, ehe Harth mit zwei Zweier-Wertungen auf 4:4 ausgleichen und den Kampf für sich entscheiden konnte. „Andruse ist ein mehrfacher WM- und EM-Teilnehmer und hatte von seinen vier bisherigen Einsätzen drei gewonnen, insofern ist Gerogs Leistung nicht hoch genug einzuschätzen“, lobte Patric Nuding seinen Schützling.

Levaw Kelekhsashvili holte mit einem 6:2-Sieg gegen Daniel Sartakow zwei weitere Zähler für die Gastgeber, ehe der „Commander“ Adam Juretzko mit einem 6:0-Sieg gegen Robin Pelzer den 4:25-Endstand herstellte.

Am kommenden Wochenende legt die Bundesliga nochmal eine Pause ein, dann müssen die RED DEVILS in zwei Wochen zum Rückrundenstart gleich doppelt ran. Am 13.11. geht es zu den Wrestling Tigers nach Bad Kreuznach, ehe einen Tag später um 15 Uhr der ASV Mainz 88 in der Römerhalle gastiert.