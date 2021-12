RED DEVILS Heilbronn: Auswärtsfahrt nach Witten

Zum letzten Auswärtskampf der Hauptrunde fahren die RED DEVILS Heilbronn am Samstag nach Nordrhein-Westfalen, wo sie um 19.30 Uhr in der Fritz-Husemann-Sporthalle beim KSV Witten antreten werden.

Die RED DEVILS benötigen als Tabellenerster der Bundesliga-Gruppe West aus den Kämpfen in Witten und eine Woche später zuhause gegen Düren-Merken noch einen Punkt, um den Zweiten ASV Mainz auf Distanz zu halten und den „Platz an der Sonne“ bis zum Ende der Hauptrunde zu behalten. Dieser eine Zähler soll bereits am Samstag unter Dach und Fach gebracht werden. Deshalb wird Devils-Headcoach Patric Nuding mit dem stärkst möglichen Team nach Witten reisen, um hier nichts anbrennen zu lassen.

Die Athleten aus dem Ruhrgebiet haben als Tabellenvierter ihren Playoff-Platz und damit auch den Klassenerhalt schon lange sicher, die Chance noch am SV Alemannia Nackenheim vorbei auf Rang drei zu ziehen, ist jedoch gering. Dennoch ist zu erwarten, dass der KSV im letzten Heimkampf der Hauptrunde vor eigenem Publikum nochmal alle Register ziehen wird, um gegen die RED DEVILS gut auszusehen – denn in der Vorrunde hatte man in der Heilbronner Römerhalle eine herbe 3:20-Niederlage einstecken müssen.