RED DEVILS Heilbronn: Das ist der Bundesliga-Kader 2023/24

Der Vorhang ist gelüftet: Die Ringer der RED DEVILS Heilbronn haben ihren Kader für die kommende Bundesliga-Saison 2023/24 vorgestellt – darunter befinden sich einige Neuzugänge und ein großer Name.

Auf die vergangene Saison können die Heilbronner Ringer sehr zufrieden zurück: »Auch wenn wir in der Hinrunde aufgrund einiger kurzfristiger Ausfälle nicht so stark waren wie erwartet, konnten wir das in der Rückrunde mehr als ausgleichen«, resümiert Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer. Am Ende kämpften sich die RED DEVILS auf einen verdienten dritten Platz und konnten so das Saisonziel Playoffs voll erreichen. Trotzdem sei man in der Erwartungshaltung für die Bundesliga-Saison 2023/24 nach wie vor vorsichtig, so Bauer: »Die diversen Regeländerungen des Deutschen Ringer-Bundes machen es schwer, eine Prognose abzugeben.« Die neuen Regelungen umfassen unter anderem ein neues Playoff-System mit Auslosung, die neue Regel mit 2 Strafpunkten, wenn eine Gewichtsklasse unbesetzt ist oder ein Ringer mindestens 0,5kg zu schwer ist sowie ein neues Punktesystem mit 27 anstatt 28 Basis-Punkten sowie max. 3 weiteren Bonus-Punkten.

Umso mehr versuchen die RED DEVILS, mit einem starken Kader gegen die Konkurrenz zu bestehen. Die neue Mannschaft besteht aus vielen alten Bekannten, einigen neuen Gesichtern und einem besonderen »Hammer«: Abus Magomedov (98/130kg Freistil / vorher RC CWS Düren-Merken). Der ehemalige Kickboxer und internationale Mixed-Martial-Arts-Star wird in dieser Saison für die RED DEVILS ringen. Neben seinen kämpferischen Fähigkeiten erhoffen sich die RED DEVILS durch seine hohe Social Media-Präsenz ein neues Aushängeschild für die Mannschaft wie es zuletzt Frank Stäbler war. Daneben freue man sich besonders über die Präsenz von Eigengewächs und Rückkehrer Alexander Jakob. »Aktuell ist Alexander in seiner besten Verfassung und die Römerhalle ist quasi sein zweites Zuhause«, betont Halil Meral, Cheftrainer in Freistil. Und Jakob fügt hinzu: »Gefühlt war ich nie wirklich weg von den RED DEVILS.« Wie bereits in der vergangenen Saison wird auch Headcoach Adam Juretzko wieder zusätzlich als Ringer zur Verfügung stehen, »wenn Not am Mann ist«, so Dominik Bauer. »In seinem Alter noch solche Leistungen abrufen zu können, verdient unseren vollsten Respekt.«

Zum Auftakt der Saison warten auf die RED DEVILS zwei Auswärtskämpfe gegen den Titelverteidiger ASV Mainz 88 (Samstag, den 30.09.2023) und dem Playoff-Kandidat KSV Köllerbach (Dienstag, den 03.10.2023). Anschließend geht es gegen den weiteren Playoff-Kandidat TuS Adelhausen (Samstag, den 07.10.2023) der erste Heimkampf in der heimischen Römerhalle auf dem Programm steht. Nicht mehr dabei in der 1. Bundesliga West sind der SV Alemannia Nackenheim (Rückzug aus der 1. Bundesliga) und die RKG Freiburg 2000 (Absteiger in die 2. Bundesliga). Neu dazugekommen ist der KSK Konkordia Neuss (Meister 2. Bundesliga).

»Wenn alle Sportler fit und abrufbar sind, bin ich zuversichtlich, dass wir in den Playoffs weit kommen werden«, fasst Dominik Bauer zusammen. »Wir freuen uns auf eine tolle und spannende neue Saison.«

Bundesliga-Kader 2023/2024:

57kg Freistil – Ahmet Peker (TUR / 5 Punkte)

57kg Greco – Dovudzhon Toshev (TJK / 5 Punkte)

57kg Greco – Julian Laas (GER / -2 Punkte)

61kg Freistil – Recep Topal (TUR / 5 Punkte)

61kg Greco – Ardit Fazljija (SWE / 5 Punkte)

61kg Freistil – Damian Emin Macun (GER / -2 Punkte)

66kg Freistil – Gamzatgadzsi Halidov (HUN / 7 Punkte)

66kg Greco – Abdolmohammad Papi (GER / 1 Punkt)

71/75/80kg Freistil – Alexander Jakob (GER / -2 Punkte)

71/75/80kg Freistil – Ramazan Ramazanov (BUL / 5 Punkte)

71/75kg Greco – Genzhe Genzheev (N6 / 1 Punkt)

75/80kg Freistil – Lom-Ali Eskiev (N6 / 1 Punkt)

75/80kg Greco – Robin Pelzer (GER / 1 Punkt)

75/80kg Greco – Adam Juretzko (GER / 2 Punkte)

80/86kg Freistil – Andreas Walter (GER / 2 Punkte)

80kg Greco – Karan Mosebach (GER / 3 Punkte)

86kg Freistil – Taimuraz Friev (ESP / 5 Punkte)

86kg Greco – Marius Braun (GER / 1 Punkt)

98/130kg Freistil – Abus Magomedov (N6 / 1 Punkt)

98/130kg Freistil – Radoslaw Baran (POL / 5 Punkte)

98/130kg Freistil – Stefan Kamockij (GER / -2 Punkte)

98kg Greco – Etka Sever (GER / 1 Punkt)

130kg Greco – Eduard Popp (GER / -2 Punkte)