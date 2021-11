RED DEVILS sind in Neuss gefordert

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage geht es für die RED DEVILS Heilbronn am Samstag nach Nordrhein-Westfalen, wo sie um 19.30 Uhr in der Neusser Stadionhalle beim KSK Konkordia Neuss antreten müssen.

„Die Niederlage gegen Mainz ist abgehakt. Wir wollen in Neuss in die Erfolgsspur zurückkehren und reisen dorthin, um zwei Punkte mitzunehmen“, sagt Headcoach Patric Nuding selbstbewusst, betont jedoch auch, dass der Gegner sich in der Hinrunde unter Wert verkauft hat. „Die Mannschaft ist mit einigen der besten deutschen Nachwuchstalente gespickt und hat dazu starke ausländische Ringer in ihren Reihen. Sie haben nicht umsonst in der letzten Woche in Nackenheim nur mit einem Punkt verloren. Wir müssen in jedem Fall höchst konzentriert auftreten, um in Neuss zu gewinnen.“

Der Kraftsportklub war mit dem klaren Ziel in die Saison gegangen, die Playoffs und damit den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga zu erreichen. Bislang reichte es für den Traditionsverein allerdings nur zu einem einzigen Sieg gegen Schlusslicht Düren-Merken sowie ein Unentschieden gegen die Wrestling Tigers Rhein Nahe. Der Rückstand auf Platz vier beträgt sieben Punkte. Dennoch ist sich Patric Nuding sicher, dass Neuss gegen die RED DEVILS mit einem Topteam antreten wird: „Sie haben einen Kampf weniger absolviert als die Mannschaften vor ihnen, und mit einem guten Lauf zum Start der Rückrunde können sie ihr Ziel dennoch noch erreichen.“

Den Hinrundenkampf in der Römerhalle hatten die RED DEVILS mit 20:7 gewonnen.