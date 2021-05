RED DEVILS SportTalks »Unter der Pyramide« in der Kreissparkasse Heilbronn am 2. und 9. Juni

Sportliche Schwergewichte der RED DEVILS sind in der Kreissparkasse Heilbronn zu Gast. Am Mittwoch, 2. Juni, um 17 Uhr, geht es im SportTalk mit Patric Nuding unter anderem um die neue Aufstellung der RED DEVILS. Eine Woche später, am 9. Juni, um 17 Uhr, gibt es Interessantes mit Eduard Popp.

Die Ringer des Vereins aus Heilbronn-Neckargartach stehen für Spitzensport, denn nicht nur in der Bundesliga kämpfen sie ganz vorne mit, sondern auch bei internationalen Wettkämpfen wie Welt- und Europameisterschaften oder bei den Olympischen Spielen. Im SportTalk der Kreissparkasse Heilbronn »Unter der Pyramide« plaudern Cheftrainer Patric Nuding (Foto links) und Schwergewichtskämpfer Eduard Popp (rechts) aus dem Nähkästchen und berichten aus dem Trainingsalltag.

Die RED DEVILS SportTalks »Unter der Pyramide« am Mittwoch, 2. Juni 2021, mit Trainer Patric Nuding und am Mittwoch, 9. Juni, mit Eduard Popp sind kostenlos. Beginn ist jeweils ab 17 Uhr an der Informierbar, dem Service-Onlinekanal der Kreissparkasse Heilbronn unter www.informierbar.hn.