RED DEVILS stellen ihren Kader 2022/23 vor

Das Team ist aufgestellt, die "Teufel" sind bereit für die neue Saison: Am Samstag, 11. Juni stellten die RED DEVILS ihren neuen Kader vor. Darunter befinden sich viele Neuzugänge, aber auch ein paar altbekannte Gesichter.

Es wird eine Saison des Übergangs und der Neuorientierung für die RED DEVILS. Das hatte der neue Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer bereits zu Beginn betont: "Das Minimalziel für uns in der Saison 2022/23 ist das Erreichen der Playoffs, dann sehen wir weiter." Grund dafür ist neben den personellen Änderungen auf wie auch neben der Matte die andauernde unsichere Lage im Russland-Ukraine-Konflikt, von der auch viele Sportler betroffen sind.

Die RED DEVILS können auf eine erfolgreiche vergangene Saison zurückblicken, auch wenn man sich im Halbfinale schließlich gegen den überlegenen Gegner Wacker Burghausen geschlagen geben musste. Der Angstgegner wird auch in der kommenden Saison zur größten Konkurrenz gehören, betont Bauer, der seit April als neuer Geschäftsstellenleiter bei den RED DEVILS tätig ist. "Aber auch das übrige Teilnehmerfeld hat stark aufgerüstet und darf nicht unterschätzt werden."

Dem entgegen setzen die Heilbronner Ringer ein fester Kader mit einigen Neuzugängen und bekannten Gesichtern, die unter der Führung des neuen Head Coaches Adam Juretzko erneut um den Titel ringen werden. Eines der vielversprechendsten Talente soll dabei Marius Braun sein, seit 2018 bei den RED DEVILS sowie frisch gebackener Deutscher Meister 2022: "Mir gefällt die Atmosphäre und das Umfeld, ich bin einfach immer gerne hier", so Braun auf die Frage, was ihn dazu bewogen hat, auch in dieser Saison bei den DEVILS mitzukämpfen. Ebenfalls zurückkehren wird "Eigengewächs" Eduard Popp: "Das war für mich von Anfang an klar, ich gehöre hier dazu, bin hier aufgewachsen und 300 Meter von der Römerhalle entfernt zur Schule gegangen. Hier ist einfach mein zuhause", erklärt Popp. Auch er sei mit der Ausrichtung des Vereins auf reduzierte Ziele in diesem Jahr einverstanden. Zu den olympischen Spielen wollte der 30-Jährige sich noch nicht fest äußern, er betont aber: "Es kommt immer mehr Klarheit in die Sache."

Der erste Neuzugang ist Genzhe Genzheef, der von Adam Juretzko als "Nachwuchssportler mit viel Talent und Potenzial" beschrieben wird. Ursprünglich von ASV Schorndorf stammend will der in der Stilart Greco ringende Athlet viel Erfahrung in möglichst vielen Kämpfen sammeln, um irgendwann "ganz oben" mitkämpfen zu können. Als weiteres Eigengewächs präsentiert sich André Timofeev (Gewichtsklasse 86/98 kg, Freistil), der in Heilbronn groß geworden ist. "Ich bin in Topform und werde das bestmögliche rausholen", gibt sich Timofeev zuversichtlich.

Der neue Head Coach Adam Juretzko stand in der vergangenen Saison noch selbst auf der Matte, nun sei Dominik Bauer "sehr froh, ihn überzeugen zu können, uns nach dem Abgang von Patrick Nuding als neuer Cheftrainer zu unterstützen." Juretzko stellte den neuen Kader vor und betonte: "Es sind super Athleten, aber es muss natürlich im Team gut zusammenpassen. Und ja, ein bisschen Glück ist auch immer mit dabei." Sein Ziel sei es auch, jungen Athleten die Chance zu geben, sich bei den RED DEVILS zu entwickeln. "Wir öffnen die Tür, aber durchlaufen muss dann jeder selbst."

Der neue Kader 2022/23 im Überblick

Ahmet Karavus (57 kg, Freistil)

Dovundzhon Toshev (57 kg, Greco)

Lucas Wolf (57 kg, Freistil & Greco)

Recep Topal (61 kg, Freistil)

Zohra Abovial (61 kg, Greco)

Ivan Huzau (61 kg, Greco)

Damian Macun (61 kg, Freistil & Greco)

Gamzatgadzsi Halidov (66/71 kg, Freistil)

Abdolmohammad Papi (66/71 kg, Greco)

Genzhe Genzheef (71 kg, Greco)

Ramazan Ramazanov (71/75 kg, Freistil)

Robin Pelzer (75 kg, Greco)

Robin Attila Fritsch (75 kg, Greco)

Georg Harth (80/86 kg, Freistil)

Ilyas Özdemir (80 kg, Greco)

Marius Braun (86 kg, Greco)

André Timofeev (86/98 kg, Freistil)

Taymuraz Friev (98 kg, Freistil)

Stefan Kamockij (98 kg, Freistil)

Simon Stankovich (98 kg, Greco)

Eduard Popp (130 kg, Greco)

Radoslow Baran (130 kg, Freistil)