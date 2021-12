RED DEVILS unterliegen in Witten

Mit 11:21 haben die RED DEVILS Heilbronn ihren letzten Auswärtskampf der Bundesliga-Hauptrunde beim KSV Witten verloren. Doch trotz der Niederlage konnte das Team von Headcoach Patric Nuding seine Tabellenführung behalten und wird sie auch am letzten Kampftag aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegen Verfolger Mainz nicht mehr abgeben können.

Erstmals seit dem Aufstieg 2017 sind die RED DEVILS mit einem rein deutschen Team zu einem Bundesliga-Kampf angetreten – eine Tatsache, die unter anderem der aktuellen Pandemie-Situation geschuldet ist. „Da wir den ersten Platz schon sicher hatten, haben wir bei den aktuellen Coronazahlen darauf verzichtet, Sportler aus anderen Ländern nach Deutschland zu holen und sie auf ihren Reisen einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. Dafür haben ein paar junge Leute aus der zweiten Mannschaft die Gelegenheit bekommen, gemeinsam im Team mit Frank Stäbler Erfahrungen zu sammeln“, erklärte RED DEVILS Abteilungsleiter Andreas Sadri die ungewöhnliche Aufstellung.

Mit Lucas Wolf, André Timofeev, Damian Macun und Routinier Bogdan Eismont bestritten Athleten die ersten vier Kämpfe, die sonst nur selten im Kader des Bundesligateams stehen. Entsprechend deutlich fielen ihre Ergebnisse aus. Einzig André Timofeev gab bei seiner 2:3-Punktniederlage nicht die volle Punktzahl ab. Als Alexander Grebensikov zum letzten Kampf vor der Pause antrat, stand es bereits 13:0 für die Gastgeber. Grebensikov hielt gegen das 18-jährige holländische Supertalent Bredi Slinkers zwar gut dagegen, unterlag am Ende aber mit 4:7 und gab damit weitere zwei Zähler ab.

In der zweiten Halbzeit musste sich Georg Harth mit 0:5 dem Moldawier Georghi Pascalov geschlagen geben. Da die RED DEVILS die Gewichtsklasse 71 kg unbesetzt gelassen hatten, gingen dort weitere vier Punkte an die Gastgeber. Beim Stand von 21:0 war es dann der 50-jährige Adam Juretzko, der an seiner alten Wirkungsstätte die ersten Punkte für die Gäste holte. Er gewann seinen Kampf gegen Nick Jacobs mit 11:0. Frank Stäbler und Daniel Sartakov feierten in den beiden 75-Kilogramm-Klassen Überlegenheitssiege, so dass am Ende ein 21:11-Sieg für den KSV Witten zu Buche stand.

Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) empfangen die RED DEVILS nun zum Hauptrundenabschluss den RC CWS Düren-Merken. Im Anschluss werden in der Römerhalle die Paarungen für die erste Playoff-Runde ausgelost.

Mit dem Erreichen des ersten Tabellenplatzes der Bundesliga West sind die RED DEVILS für die Auslosung gesetzt. Im Achtelfinale wird es deshalb gegen einen Gegner gehen, der Dritter oder Vierter einer anderen Bundesliga-Staffel wurde. In Frage kommen hier der RSV Rotation Greiz, der KSC Germania Hösbach, der TuS Adelhausen, die RKG Freiburg, der SV Johannis Nürnberg sowie der AC Lichtenfels.