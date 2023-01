RED DEVILS verpassen den Einzug ins Halbfinale

Die RED DEVILS müssen nach einem 12:12 Unentschieden im Hinkampf eine 13:18 Niederlage im Viertelfinal-Rückkampf gegen die Warriors aus Kleinostheim hinnehmen. Zwar stehen die RED DEVILS im Rückkampf bekanntlich etwas stärker aber diverse Ausfälle verhinderten einen Einzug ins Halbfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Trainer Adam Juretzko stellte sich deshalb wieder in den Dienst der Mannschaft, da insgesamt fünf Sportler teilweise kurzfristig ausfielen. André Timofeev riss sich unter der Woche im Training die Strecksehne im Finger, Robert Attila Fritsch musste krankheitsbedingt absagen, Taimuraz Friev musste operiert werden, Radoslaw Baran befindet sich in einem dreiwöchigen Trainingslager mit der polnischen Nationalmannschaft in Aserbaidschan und Ramazan Ramazanov musste bei den bulgarischen Meisterschaften um das EM-Ticket kämpfen.

Trotz der Ausfälle rechneten sich die RED DEVILS im Vorfeld etwas aus aber die Warriors aus Kleinostheim lieferten einen guten Kampf und zogen somit verdient vor 1.000 Zuschauern in der Maingauhalle ins Halbfinale gegen den ASV Mainz 88 ein.

In der ersten Halbzeit gewannen die RED DEVILS drei ihrer fünf Begegnungen. Zu Beginn war in der Gewichtsklasse bis 57kg im griechisch-römischen Stil der Kleinostheimer Adem Burak Uzun gegen den Heilbronner Dovudzhon Toshev chancenlos. Der 3. Weltmeister der U23 von 2021 verlor nach Ablauf der Zeit mit 2:13 nach Punkten und somit gingen die RED DEVILS mit 3:0 in Führung.

Im Schwergewicht bis 130kg Freistil stellte sich Eduard Popp Stilartfremd in den Dienst der Mannschaft. Gegen den 40kg leichteren Magomed Ramazanov fand er kein Gegenmittel gegen die schnellen Beinangriffe und verlor somit nach 4 Minuten mit 0:15 durch technische Überlegenheit. Mit diesem Sieg wechselte die Führung in ein 4:3 zu Gunsten des SC Siegfried Kleinostheim.

Bis 61kg Freistil hatte es Recep Topal mit dem deutschen Nationalringer und 5. Europameister von 2022 Niklas Stechele zu tun. Niklas Stechele hielt die Niederlage gegen den türkischen Spitzenringer der RED DEVILS beim 1:5 Punktsieg für Recep Topal in Grenzen. Nach diesem Kampf gingen die RED DEVILS wieder mit 5:4 in Führung.

Eine Gewichtsklasse höher im Vergleich zur Vorwoche kämpften Marius Braun und Pascal Eisele bis 98kg im griechisch-römischen Stil gegeneinander. Wieder fand Marius Braun gegen den Mannschaftskapitän der Warriors kein durchkommen und gab bei der 1:7 Punktniederlage zwei Mannschaftspunkte zum 6:5 für Kleinostheim ab.

Gegen den Kleinostheimer Nachwuchsmann Nico Kulczynski hatte Abdolmohammad Papi beim 12:0 Schultersieg bis 66kg im griechisch-römischen Stil keine Probleme und sorgte somit für den 9:6 Halbzeitstand für die RED DEVILS Heilbronn.

Die zweite Halbzeit begann mit drei Niederlagen durch technische Unterlegenheit für die RED DEVILS. Stilartfremd stellten sich Ilyas Özdemir bis 86kg Freistil und Genzhe Genzheev bis 71kg Freistil gegen Christoph Henn und Zelimkhan Abakarov in den Dienst der Mannschaft und konnten die vorzeitige Niederlage nicht verhindern. Auch Robin Pelzer hatte gegen den Weltklasseathleten Alexandrin Gutu bis 80kg im griechisch-römischen Stil keine Chance und verlor mit 0:15 vor Ablauf der Zeit. Nach diesen 3 Niederlagen führten die Warriors uneinholbar mit 18:9 vor den beiden letzten Kämpfen.

Für Ergebniskosmetik sorgten Headcoach Adam Juretzko bis 75kg im griechisch-römischen Stil beim 4:1 Punktsieg gegen Artur Tatarinov und Gamzatgadzsi Halidov bis 75kg Freistil gegen den ehemaligen Heilbronner Saba Bolaghi beim 8:4 Punktsieg.

Der Verein äußert sich: "Trotz der 13:18 Niederlage konnten die RED DEVILS mit dem Einzug ins Viertelfinale ihre Ziele mehr als erreichen. Ein großer Dank gilt allen Sponsoren, ehrenamtlichen Helfern und Ringern für diese tolle Saison."