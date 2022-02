RED DEVILS vor schwieriger Aufgabe in Burghausen

Es ist so etwas wie das vorgezogene Finale, wenn die RED DEVILS Heilbronn am Samstag (19.30 Uhr) beim SV Wacker Burghausen zu ihrem Halbfinal-Hinkampf antreten. In der Neuauflage des Bundesliga-Finales von 2018/19 gelten die Hausherren sicherlich als Favorit, doch sind die RED DEVILS absolut nicht chancenlos.

„Hier treffen im Halbfinale die beiden besten Teams der Vorrunde aufeinander“, ist sich RED DEVILS Headcoach Patric Nuding sicher. „Burghausen kann auf extrem starke Ausländer zurückgreifen, gegen die es unheimlich schwer wird zu punkten. Außerdem haben sie mit Leuten wie Fabian Schmitt, Witalis Lazovski, Roland Schwarz, Ramsin Azizsir, Erik Thiele und Idris Ibaev die halbe deutsche Nationalmannschaft in ihren Reihen.“

Vor allem auf Idris Ibaev werden dabei die Augen von ganz Ringer-Deutschland gerichtet sein, gilt er doch als der potenzielle Nachfolger von Frank Stäbler als Aushängeschild des deutschen Ringkampfsports. Dass die beiden am Samstag zum „Kampf der Generationen“ gegeneinander antreten werden, macht das Halbfinalduell erst recht zu etwas Besonderem.

Doch der SV Wacker Burghausen ist bei der Aufstellung nicht mehr ganz so flexibel wie in den drei Meisterjahren. Mit dem heutigen Trainerduo Eugen Ponomarchuk und Matthias Maasch haben zwei Athleten inzwischen ihre Karrieren beendet, die aus dem Wacker-Nachwuchs stammten und mit ihren jeweils minus zwei Handicap-Punkten den gleichzeitigen Einsatz der besten ausländischen Ringer im Kader ermöglichten.

In der Hauptrunde marschierte Burghausen mit neun siegen in zehn Kämpfen durch die Bundesliga Südwest, wobei bei der einzigen Niederlage in Lichtenfels die starken ausländischen Ringer gefehlt hatten.

Für die RED DEVILS gilt es, in Burghausen ein möglichst gutes Ergebnis zu holen, um dann im Rückkampf am 12. Februar vor eigenem Publikum den Einzug ins Finale zu schaffen.

Tickets für den Rückkampf gibt es online unter https://diginights.com/event/2022-02-12-playoff-halbfinale-red-devils-heilbronn-vs-sv-wacker-burghausen-roemerhalle