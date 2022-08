Red Devils: Zwei Medaillen beim Großen Preis von Deutschland

Beim Großen Preis von Deutschland holten die teilnehmenden Athleten der RED DEVILS Heilbronn am 7. August gleich zwei Medaillen.

Dass er einer der besten Ringer im Griechisch-Römischen Stil bis 63 Kilogramm ist, stellte dabei Abdolmohammad Papi unter Beweis. Mit drei Überlegenheitssiegen marschierte der Deutsch-Iraner zum Turniersieg. Erst gewann er nach knapp zwei Minuten gegen den Schweden Alexander Bica, dann im Halbfinale nach viereinhalb Minuten gegen Deniz Menekse. Im Finale besiegte Papi nach nur 50 Sekunden Maksym Liu aus der Ukraine und feierte seinen zweiten Turniersieg beim Großen Preis von Deutschland nach 2018.

Die Silbermedaille in der Klasse Griechisch-Römisch bis 130 kg ging an Eduard Popp. Gegen den Chilenen Yasmani Acosta Ernandez feierte Eddi in seinem ersten Kampf einen 5:1-Punktsieg. Im Halbfinale besiegte er nach etwas mehr als vier Minuten den Tschechen Marcel Albini technisch überlegen, ehe er im Finale seinem Dauerrivalen Mantas Knystautas aus Litauen mit 0:3 unterlag.

Marius Braun startete mit zwei Siegen gegen Marc Weber (Schweiz) und Simon Öllinger (Deutschland) ins Turnier, unterlag dann aber im Halbfinale gegen Madamin Mirzolev aus der Ukraine mit 5:11.