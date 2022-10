Richtungsweisendes Duell gegen Witten

Am Samstag, 8.10. (19.30 Uhr) empfangen die RED DEVILS Heilbronn den KSV Witten zum nächsten Heimkampf der Ringer-Bundesliga West in der Römerhalle.

Nach dem Auswärtssieg in Freiburg möchte das Team von Headcoach Adam Juretzko den Schwung mit in das Duell nehmen, das für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisend sein könnte. Die RED DEVILS sind als Tabellen-Fünfter mit 2:4 Punkten fast schon zum Siegen verdammt, um den Anschluss an den Vierten Nackenheim (4:2 Punkte) und somit an die Playoff-Plätze nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite lauert der KSV Witten mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz sechs und könnte mit einem Sieg in der Tabelle an den Gastgebern vorbeiziehen.

Dass die Westfalen ein sehr unangenehmer Gegner sein können, haben die RED DEVILS in der Vergangenheit schon mehrfach leidvoll erfahren müssen. Bei bisher vier direkten Aufeinandertreffen konnten nur einmal die Punkte auf der Habenseite verbucht werden.

Im bisherigen Saisonverlauf unterlag der KSV Witten beim Titelfavoriten KSV Köllerbach mit 9:19 und holte im bisher einzigen Heimkampf ein 14:14 gegen den ASV Urloffen. Die hohe 5:24-Niederlage am Montag in Mainz war dagegen ein Muster ohne Wert, wie RED DEVILS Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer weiß: „In Mainz waren sie aufgrund von Verletzungen extrem geschwächt, ich gehe aber davon aus, dass sie gegen uns mit der bestmöglichen Aufstellung antreten werden.“

Besonders gespannt sein dürfen die Zuschauer auf das voraussichtliche Duell im Schwergewicht, wenn Eduard Popp gegen Mantas Knystautas antritt. Unzählige Male trafen das Heilbronner Aushängeschild und der aktuelle WM-Dritte bereits auf Internationaler Ebene sowie in der Bundesliga aufeinander. Das letzte Bundesliga-Duell hatte der Litauer, damals noch in Diensten des RC CWS Düren-Merken, in der letzten Saison mit 5:1 für sich entschieden.

Ein entscheidender Faktor, der am Samstag für die RED DEVILS sprechen könnte: Der KSV Witten ist der Heimatverein von Headcoach Adam Juretzko, der die Stärken und Schwächen des KSV-Kaders in- und auswendig kennt und seine Athleten deshalb bestens auf die Kämpfe einstellen kann.

Eine besondere Aktion haben sich die RED DEVILS für den Samstag zusammen mit den Heilbronner Falken einfallen lassen. Eishockey-Fans, die an der Abendkasse ihr Ticket für das DEL2-Spiel der Falken am Sonntag gegen Bayreuth vorzeigen, bezahlen statt 16 nur 10 Euro Eintritt. Auf der anderen Seite können Fans der RED DEVILS, die am Sonntag in der Eishalle ihre Karte vom Heimkampf gegen Witten vorzeigen, das Eishockeyspiel für 10 statt für 14 Euro anschauen.