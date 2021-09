Spannendes Bundesliga-Duell gegen Neuss mit Pausenact

Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen stehen die RED DEVILS am Samstag (19.30 Uhr) in der Römerhalle vor einer schwierigen Aufgabe. Zu Gast ist der KSK Konkordia Neuss, der in der Bundesliga West neben Mainz, Nackenheim und Heilbronn als Geheimfavorit gehandelt wird.

»Neuss hat in den letzten Jahren eine herausragende Nachwuchsarbeit gemacht und hat drei junge Griechisch-Römisch-Athleten im Bundesliga-Team, die zu den besten ihrer Altersklasse gehören«, weiß RED DEVILS Headcoach Patric Nuding. Die minus zwei Handicap-Punkte der eigenen Ringer erlauben innerhalb der 28-Punkte-Grenze wiederum den Einsatz starker ausländischer Ringer. »Am letzten Wochenende hat Neuss gegen Nackenheim nur knapp mit 14:16 verloren, wobei sie das Kontingent von vier Ausländern nicht ganz ausgenutzt haben. Ich erwarte, dass sie mit dem Besten nach Heilbronn kommen, was ihnen zur Verfügung steht. Für uns wird das ein heißer Tanz und die Zuschauer können sich auf zehn spannende Kämpfe freuen«, so Nuding weiter.

Obwohl sich die RED DEVILS der Qualität ihres Gegners bewusst sind, soll am Samstag ein weiterer Sieg herausspringen. Die ersten vier der sieben Bundesliga West-Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Mit einem weiteren gewonnenen Duell könnten sich die RED DEVILS bereits ein komfortables Polster auf die dahinter liegenden Mannschaften erarbeiten.

In der Halbzeitpause werden Kevin Amendola und ENDA mit zwei Songs heißen, deutschsprachigen RnB-Pop-Rap auf der Matte präsentieren. Kevin Amendola ging 2020 bei der 17. Staffel von »DSDS« an den Start und wurde dort von Dieter Bohlen & Co. mit Lob überschüttet. ENDA schreibt schon seit seinem siebten Lebensjahr eigene Songs und produziert in seinem Tonstudio eigene Musik.

Auch in diesem Heimkampf gilt wieder die 3G-Regel – Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Vor Ort gibt es eine Schnelltest-Station, für die man sich zur schnelleren Abwicklung bereits vorab über https://schnelltest.hn/ registrieren kann. Nach der Registrierung erhält man einen QR-Code aufs Handy, den man beim Test vorzeigt. Nach 15 Minuten kommt das Testergebnis dann ebenfalls per Mail.

Besucher müssen sich am Eingang über die Luca-App oder handschriftlich registrieren und in der Halle herrscht Maskenpflicht – außer natürlich beim Essen oder Trinken.

Tickets gibt es online unter https://diginights.com/event/2021-09-11-bundesliga-ringen-red-devils-heilbronn-gegen-ksk-neuss-roemerhalle-1 sowie an der Abendkasse.