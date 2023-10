Starke RED DEVILS empfangen Adelhausen

Zum ersten Heimkampf der Saison empfangen die RED DEVILS Heilbronn am Samstag (19.30 Uhr) den TuS Adelhausen in der heimischen Römerhalle.

Adelhausen startete mit einem Sieg gegen Neuss und einer Niederlage gegen den ASV Mainz in diese Saison. Der Verfolger in der Tabelle der Heilbronner aus dem letzten Jahr wird sich auch dieses Jahr erneut nicht einfach geschlagen geben und wittern ihre Chance, in der Tabelle der Bundesliga West dieses Jahr einen Platz nach vorne zu rücken. „Wenn unser Team die Leistung der vergangenen Kämpfe abruft, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns durchsetzen können. Wir sind gut vorbereitet und fit und freuen uns auf Adelhausen“, strahlt Headcoach Adam Juretzko Optimismus aus und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Und ich kann schon mal verraten, dass wir so, wie wir am Samstag aufstellen werden, in dieser Saison noch nie gestanden sind.“

Der erste Sieg des TuS Adelhausen in dieser Saison gegen den KSK Konkordia Neuss mussten die Südbadener am grünen Tisch wieder abgeben, da es wohl eine Missverständnis in der Mannschaftsaufstellung gab.

Mit einem „Leckerbissen“ rechnet Adam Juretzko in der Klasse 98 Kilogramm Freistil, wenn Radoslav Baran höchstwahrscheinlich auf seinen polnischen Landsmann Sebastian Jezierzanski trifft, der im März letzten Jahres die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften geholt hat. Ein weiteres Duell auf internationalem Spitzenniveau wird im Freistil bis 75 kg erwartet. Ramazan Ramazanov wird auf den Georgier Dmitri Jioevi treffen, der in der letzten Saison fast ungeschlagen blieb.

Ein Wiedersehen wird es für die Fans der RED DEVILS vermutlich mit Levan Metreveli geben, der inzwischen für Adelhausen ringt und eine Punktegarant für die Adelhausener darstellt.

Die RED DEVILS begrüßen den TuS Adelhausen recht herzlich bei unserem ersten Heimkampf vor heimischem Publikum in der Römerhalle und freuen sich auf ein absolut spannenden Kampf.

Den Vorkampf bestreitet ab 17.30 Uhr in der Landesliga die zweite Mannschaft der RED DEVILS gegen den ASV Nendingen.