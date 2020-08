Allianz MTV Startet in Saison

Seit Anfang August ist Stuttgarts schönster Sport wieder vollzählig aus der Corona-Pause zurück und in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die Fans können sich in den nächsten Monaten nicht nur auf ein ausgeklügeltes Hygiene-Konzept, das bis zu 450 Zuschauer in die Halle bringt, sondern auch auf eine Live-Berichterstattung für alle Daheimgebliebenen freuen. Darüber hinaus geht es schon im September auch sportlich in der SCHARRena zur Sache: Neben einem Testspiel gegen Straubing, geht es in der Champions League Quali gegen das weißrussische Spitzenteam Michanka Minsk.

Die letzten Monate waren für Allianz MTV Stuttgart Geschäftsführer Aurel Irion sehr arbeitsintensiv. Neben der Zusammenstellung eines neuen Kaders, musste er sich auch um die Ausarbeitung von Konzepten für einen laufenden Spielbetrieb während der Corona-Krise bemühen. »Wir haben lange an einem Hygiene-Konzept gearbeitet. Besonders wichtig war uns, dass wir möglichst vielen Fans einen Zutritt zur Halle ermöglichen«, erklärt Irion. Das zunächst bis 31. Oktober gültige Konzept lässt durch eine Stadionaufteilung in verschiedene Zonen und eine unterschiedliche Einlasszeitregelung bis zu 450 Fans auch in Zukunft die Spiele live in der Halle genießen. Diese deutliche Beschränkungen der Zuschauerzahlen sind nach dem höchsten Zuschauerschnitt der Geschichte in der letzten Saison mit einer Auslastung der SCHARRena von 90 Prozent natürlich besonders bitter. »Dennoch hoffen wir, dass unsere Fans dabei sind und die Mannschaft nach vorne peitschen«, zeigt sich Irion zuversichtlich.

Für alle, die keines der begehrten Tickets ergattern können, hat Stuttgarts schönster Sport ein Alternativangebot entwickelt. Gemeinsam mit dem Stuttgarter Softwareentwickler Webix, präsentiert Allianz MTV in Zukunft eine Vorberichterstattung im Web online vor jedem Spieltag und sorgt nach dem Spiel für einen interessanten Nachbericht. Geplant ist es auch die Spiele der kommenden Saison live mit einer Reportage von Tyler Gough von sport total zu übertragen und so das Live-Übertragungsangebot deutlich zu erhöhen. »Wir haben das Ziel, allen Fans ein bestmögliches Sport und Spieltagserlebnis zu bieten«, führt Irion aus.

Auch die Mannschaft hat sich schnell gefunden. »Trainingseindrücke sind super und alle waren, trotz der Pause, sehr fleißig«, erklärt Co-Trainer Erik Reitsma. In der neuen Saison habe die Mannschaft durch gute Transfers und das Halten von sechs Leistungsträgern rund um Kapitänin Krystal Rivers viel an Erfahrung gewonnen. Reitsma selbst freut sich besonders auf den mit fünf Spielerinnen sehr gut bestückten Außenangriff. Gerade auf Lena Große Scharmann hält er große Stücke. Sie sei direkt nach der Corona-Pause im Mai ins Einzeltraining eingestiegen und überzeugt als gute Aufschlägerin mit viel Angriffspower. »Lena fühlt sich nicht wie ein Neuzugang an, sie ist direkt wieder heimisch in Stuttgart«, berichtet Reitsma.»Aber ohnehin ist das Allerwichtigste, was wir momentan machen, ein Team zu werden«.

Zum ersten sportlichen Testlauf geht es für Stuttgarts schönsten Sport am 12. September gegen Nawaro Straubing. Nach diesem ersten Kräftemessen wird es zum Monatsende ernst. In der Champions League Quali wartet mit dem weißrussischen Spitzenteam Michanka Minsk eine den Stuttgart-erinnen aus dem CEV-Pokal bekannte Mannschaft. Beim letzten Aufeinandertreffen im CEV Halbfinale 2018 unterlag Stuttgarts schönster Sport knapp im Golden Set. In diesem Jahr ist die Zeit für eine Revanche gekommen.

Testspiel:

Alianz MTV Stuttgart vs. Nawaro

Straubing, Sa. 12. September, 16.30 Uhr, SCHARRena Stuttgart

Champions League Quali 2021:

Alianz MTV Stuttgart vs. Minchanka Minsk, 22. bis 24.September (noch zu terminieren), SCHARRena Stuttgart

www.stuttgarts-schoenster-sport.de