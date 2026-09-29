Anspruchsvolles Auftaktprogramm: Allianz MTV Stuttgart startet in die Saison

Rund 600 Fans, ein neu formiertes Team und jede Menge Vorfreude: Allianz MTV Stuttgart hat Mitte September in der SCHARRena einen ersten Vorgeschmack auf die neue Saison gegeben. Im ersten öffentlichen Testspiel gegen das Schweizer Topteam VC Kanti Schaffhausen setzte sich die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter souverän mit 4:0 durch. Im Mittelpunkt stand dabei allerdings weniger das Ergebnis als vielmehr das Zusammenspiel der neu zusammengestellten Mannschaft. Bitter gab allen Spielerinnen Einsatzzeit und nutzte die Partie, um unterschiedliche Formationen und Kombinationen zu testen. Für die Zuschauer war es gleichzeitig die erste Gelegenheit, die neuen Gesichter im Stuttgarter Trikot live zu erleben. Im Oktober endet die volleyballfreie Zeit dann endgültig, der Fokus richtet sich auf den Saisonstart. Und der hat es direkt in sich: Am Samstag, 10. Oktober, gastiert Allianz MTV Stuttgart beim Vizemeister in Dresden. Das Duell der beiden langjährigen Rivalen verspricht bereits zum Auftakt eine erste Standortbestimmung zu werden. Gleichzeitig bietet sich den Stuttgarterinnen die Gelegenheit, die Niederlage im Play-off-Halbfinale der vergangenen Saison vergessen zu machen. Nur drei Tage später steht das erste Heimspiel auf dem Programm. Am Dienstag, 13. Oktober, empfangen die Stuttgarterinnen die Binder Blaubären aus Flacht in der SCHARRena. Der Vorjahresneunte geht dabei als Außenseiter in die Partie. Auch beim zweiten Auswärtsspiel der Saison am 17. Oktober in Erfurt geht Stuttgart als klarer Favorit aufs Feld. Die Thüringerinnen bewiesen in der vergangenen Saison zwar, dass auch dort guter Volleyball gespielt wird, belegten am Ende jedoch lediglich Rang acht. Entsprechend dürfte die Rollenverteilung vor dem Duell klar sein. Nur eine Woche später, am 24. Oktober, wartet bereits der erste große Heimspiel-Höhepunkt der Saison. Mit dem deutschen Meister und Pokalsieger VfB Suhl LOTTO Thüringen gastiert ein echtes Schwergewicht der Liga in der SCHARRena. Auch gegen die Thüringerinnen geht es für Allianz MTV um Wiedergutmachung. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die schmerzhafte Niederlage im DVV-Pokalfinale der vergangenen Saison. Die Doublesiegerinnen aus Suhl sind dabei zugleich der erste große Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des neu formierten Stuttgarter Teams. Zum Monatsausklang warten schließlich noch zwei Aufgaben, die auf dem Papier etwas leichter erscheinen. Am 28. Oktober tritt die Mannschaft von Konstantin Bitter in Münster an. Der Gastgeber gehörte in der vergangenen Saison immerhin zu den Top fünf der Bundesliga. Drei Tage später, am 31. Oktober, steht das Duell mit dem VC Wiesbaden auf dem Programm. Dann wird es für Allianz MTV vor allem darum gehen, einen möglichst erfolgreichen Start in die neue Saison hinzulegen.

Die Heimspiele im Oktober

Di. 13. Oktober, 19 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. Binder Blaubären TSV Flacht

Sa. 24. Oktober, 17 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. VfB Suhl LOTTO Thüringen

Sa. 31. Oktober, 19 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. VC Wiesbaden

jeweils in der SCHARRena Stuttgart

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