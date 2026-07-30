Bundesliga, Pokal und Europa: Allianz MTV Stuttgart startet in eine spannende Saison

Mit der Veröffentlichung des Spielplans der Volleyball Bundesliga (VBL) nimmt die Saison 2026/27 für Allianz MTV Stuttgart konkrete Formen an. Die Stuttgarterinnen starten mit einem anspruchsvollen Programm in Bundesliga und Pokal und dürfen sich erneut auf internationale Spiele im CEV Volleyball Cup freuen. Gleichzeitig setzt der Verein auch abseits des Spielfelds auf Kontinuität: Die Allianz in Deutschland hat ihre Partnerschaft mit Allianz MTV Stuttgart bis 2029 verlängert.

Schon der Bundesliga-Auftakt hat es in sich. Nach dem Supercup zwischen dem VfB Suhl LOTTO Thüringen und dem Dresdner SC am 3. Oktober beginnt für Stuttgarts schönsten Sport die Liga eine Woche später, am 10. Oktober, mit einem Auswärtsspiel beim Vizemeister, Champions-League-Teilnehmer und Langzeitrivalen Dresdner SC. Bereits drei Tage später folgt das erste Heimspiel der Saison: Im Württemberg-Derby trifft Stuttgarts schönster Sport in der SCHARRena auf die Binder Blaubären der TSV Flacht. Am 24. Oktober kommt es schließlich zum Duell mit Double-Gewinner VfB Suhl LOTTO Thüringen. Bei diesem Topspiel gegen das Überraschungsteam der vergangenen Saison dürfte sich schon früh zeigen, wohin es für die Mannschaft von Chefcoach Konstantin Bitter gehen wird. Auch im ZOI-DVV-Pokal sind die Ziele hoch gesteckt. Die Stuttgarterinnen steigen im Achtelfinale ein und treffen am 7. oder 8. November auswärts auf einen Gegner, der zuvor über die Qualifikation ermittelt wird. Nach der Finalniederlage gegen Suhl in der vergangenen Saison soll der Weg in dieser Spielzeit bis ins Endspiel führen.

Ein besonderer Fokus liegt erneut auf dem internationalen Wettbewerb. Auch 2026/27 wird Allianz MTV Stuttgart Deutschland im CEV Volleyball Cup vertreten. Die Auslosung Ende August entscheidet über den ersten Gegner und das Ziel der ersten Europapokalreise. Stuttgarts schönster Sport zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Mannschaften auf internationaler Bühne. Größter Erfolg war der Einzug ins Finale des CEV Volleyball Cups 2021/22, hinzu kommen zahlreiche Auftritte in der CEV Champions League. »Die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben ist das Salz in der Suppe einer Saison«, sagt Geschäftsführer Aurel Irion. »Sie ist eine Belohnung für Mannschaft, Staff, Fans und unsere Partner und bietet die Möglichkeit, sich mit den besten Teams Europas zu messen.«

Parallel zu den sportlichen Ambitionen setzt der Verein auf langfristige Stabilität. Namensgeber Allianz verlängert die Partnerschaft mit Allianz MTV Stuttgart bis 2029 und unterstützt weiterhin nicht nur den Profisport, sondern auch zahlreiche Projekte im Nachwuchsbereich. Schulaktionen, Trainingstage mit den Bundesliga-Spielerinnen sowie die Ausbildung des Trainerteams bleiben zentrale Bestandteile der Zusammenarbeit.

Die Heimspiele im Oktober

Di. 13. Oktober, 19 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. Binder Blaubären TSV Flacht

Sa. 24. Oktober, 17 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. VfB Suhl LOTTO Thüringen

Sa. 31. Oktober, 19 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. VC Wiesbaden

alle Infos & Spieltermine: stuttgarts-schoenster-sport.de