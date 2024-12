Einen pickepackevollen Spieltagskalender hat Stuttgarts schönster Sport in diesem Winter vor der Brust. In der Bundesliga wird es auch in dieser Saison wieder eine Zwischenrunde vor den Play-Offs geben. Daher muss die Hauptrunde mit jeweils einem Hin- und Rückspiel bis zum 18. Januar zunächst abgeschlossen werden. Anschließend wird vom 25. Januar bis 15. März eine zusätzliche dritte Einfach-Hauptrunde gespielt. In der die Teams noch einmal um eine gute Platzierung für die vom 22. März bis 30. April ausgetragenen anschließenden Playoffs, in denen der Deutsche Meister ermittelt wird, kämpfen.

Das bedeutet für Volleyball-Fans in erster Linie jede Menge Hochspannung und packende Duelle auf höchstem Niveau. In diesem Winter gibt es gleich zweimal, am 28. Dezember und am 15. Januar, ein Aufeinandertreffen von Meister Stuttgart und Vizemeister Schwerin. Darüber hinaus wird es auch Duelle mit den Top-Teams aus Potsdam, am 4. Januar, und Dauerrivale Dresden, am 30. Januar, geben. Das Team von Coach Konstantin Bitter muss es also schaffen, trotz der hohen Spielbelastung von gleich dreizehn Spielen in den kommenden acht Wochen, die Konzentration hochzuhalten. Bisher ist das Team ohne Niederlage durch den Herbst gekommen und konnte sich auch in den knappen fünf Satz Duellen gegen Schwerin, Dresden und die Aachener Ladies in Black durchsetzen und den Kontakt an die Top-Mannschaften der Liga halten können.

Auch auf internationaler Ebene sind die Stuttgarterinnen gefordert. In Gruppe E der Championsleague trifft Stuttgarts schönster Sport auf das italienische Top Team Savino Del Bene Scandicci, Polinnen von BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala und die Rumäninnen vom CSO Voluntari 2005. Nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Partien ist Stuttgarts schönster Sport schon ordentlich unter Druck. Da nur die beiden Gruppenersten in die K.O.-Runde einziehen, könnte das internationale Abenteuer in dieser Saison schon Ende Januar beendet sein.

Der Traum vom erneuten Pokalsieg ist bereits ausgeträumt. Das erste Mal seit der Saison 2013/14 scheiterten die Stuttgarterinnen im Viertelfinale des DVV-Pokals. Die Mission Mannheim endete erstaunlich deutlich mit einer 1:3 (16:25, 25:21, 11:25, 19:25) Niederlage gegen den SC Potsdam. Damit müssen sich die Stuttgarterinnen ganz auf den Kampf um die Meisterschaft konzentrieren, um nicht auch noch die letzte Titelchance in der Saison zu verspielen. Bis zur Meisterschaftsentscheidung steht den Stuttgarterinnen jedoch ein langer Winter bevor.

Die Heimspiele

Mi. 4. Dezember, 19 Uhr: vs. USC Münster

Sa. 28. Dezember, 19 Uhr: vs. VfB Suhl LOTTO Thüringen

Sa. 4. Januar, 19 Uhr: vs. SC Potsdam

Mi. 8. Januar, 20.30 Uhr: vs. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała

Sa. 18. Januar, 20.30 Uhr: vs. Ladies in Black Aachen

Mi. 22. Januar, 19 Uhr: vs. CSO Voluntari 2005

Do. 30. Januar, 19 Uhr: vs. Dresdner SC

alle Infos, Tickets und Termine: stuttgarts-schoenster-sport.de