DVV Supercup zurück in Stuttgart

Der Sparda-Bank Supercup 2024 wird ein ganz Besonderer: Der DVV-Pokalsieger 2024 Allianz MTV Stuttgart zieht für das Highlight zum Saisonauftakt zum zweiten Mal nach 2022 in die Porsche-Arena. Dort hofft der Gastgeber und Titelverteidiger auf eine Rekordkulisse.

Die Volleyball Saison startet gleich mit einem absoluten Highlight. Beim ersten Titelduell zwischen Stuttgart und Schwerin am Sonntag, den 22. September in der Stuttgarter Porsche Arena komen Volleyball-Fans voll auf ihre Kosten. Die Stuttgarterinnen gehen als zweifacher Supercup-Sieger in dieses Match und haben sich die Veranstalterrechte mit dem Sieg im diesjährigen DVV-Pokalfinale gesichert. Dort treffen sie auf die Mannschaft des SSC Palmberg Schwerin, die sich mit dem Einzug ins Playoff-Finale für den Sparda-Bank Supercup qualifiziert hat. Der Meister trifft beim ersten großen Saisonhighlight also auf den Vizemeister. Nachdem die Stuttgarterinnen bei der Austragung des Supercups 2022 in der Porsche-Arena mit 6.145 Zuschauern einen neuen Rekord in der Frauen Bundesliga aufgestellt hatten, verlassen sie die heimische SCHARRena Stuttgart abermals, um den Sparda-Bank Supercup im größtmöglichen Rahmen auszutragen. »Da es uns vor zwei Jahren gelungen ist, neue Maßstäbe zu setzen, war schnell klar, dass wir gemeinsam mit unseren Fans wieder versuchen wollen, ein großartiges Volleyball-Ereignis vor einer Rekordkulisse in Stuttgart zu veranstalten«, so Aurel Irion, Geschäftsführer Allianz MTV Stuttgart. »Es ist großartig, dass Stuttgart nach der erfolgreichen Premiere erneut in die Porsche-Arena zieht, damit möglichst viele Fans Volleyball auf höchstem

Niveau verfolgen können. Der damalige Zuschauerrekord ist Ansporn für alle, erneut ein mitreißendes Event auf die Beine zu stellen«, ergänzt Daniel Sattler, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga.

Bis zu diesem ersten großen Saisonhighlight müssen allerdings noch einige wichtige Personalfragen bei Stuttgarts schönstem Sport geklärt werden. Nachdem Kapitänin Maria Segura Palleres ihre aktive Volleyball-Karriere nach der Saison beendet, konnte Sportdirektorin Kim Ozvald-Renkema Offensivjuwel Kristal Rivers und Starlibera Roosa Koskelo von einem weiteren Verbleib in Stuttgart überzeugen. »Krystal gibt seit Jahren die Richtung vor in Stuttgart und hat das gesamte Team und den Club auf ein außergewöhnliches Niveau gehoben. Mit ihrer Verlängerung ist die wohl wichtigste Personalie bereits frühzeitig geklärt. Mit Roosa bleibt ein weiteres Urgestein unserer Mannschaft und eines der Gesichter von Stuttgarts schönstem Sport ein weiteres Jahr an Bord. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir diese Säulen aus der Starting Six halten konnten,« erklärt Oszvald-Renkema die Verlängerungen. Die weiteren Vertragsverhandlungen sind bereits in vollem Gange. Wie so oft möchte sich Stuttgarts schönster Sport so früh wie möglich passend für die neue Saison aufstellen.

DVV Supercup

Allianz MTV Stuttgart vs. SSc Palmberg Schwerin,

So. 22. September, 17 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart

alle Infos, Tickets und Termine: stuttgarts-schoenster-sport.de