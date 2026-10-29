Perfekter Saisonstart, bittere Verletzung: Allianz MTV Stuttgart stellt sich neu auf

Drei Spiele, drei Siege, 9:0 Sätze: Der Saisonstart von Allianz MTV Stuttgart hätte kaum besser verlaufen können. Besonders der souveräne Auswärtserfolg gegen Dauerrivale Dresden, den die Stuttgarterinnen mit 25:18, 26:24 und 25:21 bezwangen, unterstrich die Ambitionen des Teams. Doch die Freude über den gelungenen Auftakt wurde von einer schweren Verletzung überschattet: Mittelblockerin Anna Koulberg fällt längerfristig aus. Die medizinischen Untersuchungen bestätigten, dass sich die Belgierin das vordere Kreuzband und den Innenmeniskus im linken Knie gerissen hat und langfristig ausfallen wird.

»Diese Nachricht tut natürlich sehr weh. In solchen Momenten rückt der Sport erst einmal komplett in den Hintergrund«, sagt Cheftrainer Konstantin Bitter. Koulberg sei nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein wichtiger Teil der Mannschaft. Der Verein werde sie auf dem Weg zurück bestmöglich unterstützen. Auch Geschäftsführer Aurel Irion betont, dass die medizinische, organisatorische und persönliche Begleitung der Spielerin jetzt Vorrang habe.Die Verletzung verschärft die Situation auf der Mittelblockposition zusätzlich, da auch Luisa van Clewe weiterhin fehlt. Allianz MTV Stuttgart reagiert deshalb kurzfristig und verpflichtet Viktoriia Mostsitska. Die 29-jährige Ukrainerin ist 1,87 Meter groß und bringt reichlich internationale Erfahrung mit. In ihrer bisherigen Laufbahn spielte sie unter anderem in der Ukraine, Tschechien, Polen, Rumänien und zuletzt in Aserbaidschan. Auch Einsätze im CEV Volleyball Cup stehen in ihrer Vita. »Mit Viktoriia bekommen wir eine Spielerin, die bereits viel internationale Erfahrung gesammelt hat und unterschiedliche Ligen kennt«, erklärt Bitter. Sie bringe die nötige Präsenz am Netz mit, um das Team kurzfristig zu unterstützen. Zugleich werde sie etwas Zeit benötigen, um sich an die Abläufe und die Mannschaft zu gewöhnen. Irion sieht in der Verpflichtung eine wichtige Verstärkung für die anstehenden Aufgaben.

Im November wartet auf Stuttgart ein dichtes Programm. Zunächst geht es am 7. oder 8. November im DVV-Pokal um den Einzug in die nächste Runde. Gegner ist der Sieger des Duells zwischen den Barock Volleys MTV Ludwigsburg und dem TV Dingolfing. In der Bundesliga stehen Begegnungen mit den Skurios Volleys Borken und den Roten Raben Vilsbiburg an. Auch international beginnt die Herausforderung: Im Sechzehntelfinale des CEV Cups gastiert Stuttgart am 25. November beim ungarischen Klub KNRC Kaposvár. Das Rückspiel findet am 3. Dezember in der SCHARRena statt. Trotz des perfekten Saisonstarts muss Allianz MTV Stuttgart damit einen empfindlichen Rückschlag verkraften. Mit der Verpflichtung von Mostsitska will der Verein die personellen Lücken schließen und seine hochgesteckten Ziele weiterverfolgen.

Das Heimspiele im November

So. 29. November, 16.30 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. Rote Raben Vilsbiburg, SCHARRena Stuttgart, alle Infos & Spieltermine: stuttgarts-schoenster-sport.de