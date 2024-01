Pokalfinale in der Porsche Arena

Am 9. und 10. März wird wieder Spitzenhandball der Frauen in Stuttgart geboten: Zum sechsten Mal ist die Porsche-Arena der Austragungsort des Haushahn Final4, bei welchem vier Clubs der Handball Bundesliga Frauen den DHB-Pokal unter sich ausspielen. Neben dem Thüringer HC und dem VfL Oldenburg haben sich auch zwei Clubs aus dem Großraum Stuttgart für die Endrunde qualifiziert – die TuS Metzingen und die SG BBM Bietigheim kämpfen um die begehrte Trophäe.

Das Saisonhighlight der Handball Bundesliga Frauen kommt wieder in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs – bereits am 9. und 10. März können Handballfans beim Haushahn Final4 vier der besten Frauenmannschaften Deutschlands live in der Porsche-Arena Stuttgart erleben. Geballte Action steht auf dem Programm, wenn sich die amtierenden Pokalsiegerinnen der SG BBM Bietigheim, die TuS Metzingen, der VfL Oldenburg und der Thüringer HC um den Titel duellieren.

Den Auftakt des Haushahn Final4 bildet am Samstag, 9. März um 15 Uhr das erste Halbfinale zwischen der TuS Metzingen und dem VfL Oldenburg. Um 17.30 Uhr steigt das zweite Halbfinale zwischen der SG BBM Bietigheim und dem Thüringer HC. Am Sonntag, 10. März findet das Spiel um Platz 3 um 14 Uhr statt, bevor um 16.30 Uhr der DHB-Pokal im Finale ausgespielt wird.

Fotos: Marius Wolf/ wolf-sportfoto.de

Haushahn Final4

Das Programm

Samstag, 9. März 15 Uhr: VfL Oldenburg vs. TuS Metzingen

17.30 Uhr: Thüringer HC vs. SG BBM Bietigheim

Sonntag, 10. März

14 Uhr: Spiel um Platz 3

16.30 Uhr: Finale

Porsche Arena, Stuttgart

handball-bundesliga-frauen.de

Wochenendtickets (Sa. und So. für alle vier Spiele) oder Tagestickets (Sa. oder So. – je zwei Spiele) sind jeweils in 1. und 2. Kategorie bei Ticketmaster (www.ticketmaster.de, Fon: 01806 - 999 0000) und bei Easy Ticket (www.easyticket.de, Fon: 0711 - 2 555 555) erhältlich. Für eine Gruppenbuchung (PK2) ab 10 Tickets gibt es außerdem 15 Prozent Rabatt.