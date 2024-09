SpardaBank Supercup: Perfektes Match 2.0

Von Erfolg zu Erfolg durfte die SpardaBank die AMTVS-Volleyballerinnen in der vergangenen Saison begleiten. Zwar sollte man bekanntlich aufhören, wenn’s am schönsten ist – die SpardaBank macht da aber gerne mal eine Ausnahme: Als Naming-Right-Partner des diesjährigen SpardaBank Supercups würde sie sich nämlich sehr freuen, wenn sich die Volleyballerinnen gleich hier in Stuttgart, den ersten Titel der Saison zu sichern.

Keine Frage, die Volleyballerinnen des AMTVS haben in den vergangenen Jahre jede Saison aufs Neue begeistert. „Das war schon eine gewaltige Leistung von Spielerinnen, Trainern und Management“, betont Andreas Küchle, Marketingleiter der Sparda-Bank Baden-Württemberg: „Diesen Erfolg von Jahr zu Jahr nicht nur zu bestätigen, sondern sogar noch zu übertreffen – und das bei naturgemäß vielen Wechseln im Kader – ist schlichtweg beeindruckend.“ Leidenschaft und Professionalität sind Grundelemente für diesen Erfolg – und passen damit auch gut zur Sparda-Bank BW, die die Volleyballerinnen als verlässlicher Toppartner seit langem unterstützt.

Gute Unterstützung ist auch das Stichwort beim diesjährigen Supercup: Hier zeigt sich die Sparda-Bank BW in neuer, wenn auch nicht ungewohnter Rolle: Als Naming-Right-Partner unterstützen sie zum zweiten Mal nach 2022 den Supercup – und so wird beim SpardaBank Supercup um den ersten großen Titel der Saison gespielt. „Alle Volleyball-Fans sind natürlich heiß auf das Aufeinandertreffen dieser beiden Topteams. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, unser neu formiertes Team ausgerechnet vor dieser fantastischen Kulisse erleben zu dürfen“, sagt Küchle mit Blick auf den Austragungsort. Denn in der Stuttgarter Porsche-Arena soll einmal mehr der Zuschauerrekord von mehr als 6.000 Fans geknackt werden. „Tolle Teams, eine volle Halle und der erste nationale Titel – alles ist angerichtet für einen perfekten Start in die neue Volleyball-Saison“, betont Küchle mit Blick auf den sportlichen Appetizer, der garantiert Lust auf „mehr“ von Stuttgarts schönstem Sport macht.