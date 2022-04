Vertragsverlängerung mit dem Erfolgstrainer

Nach der Qualifikation für das Halbfinale der Playoffs gegen den SSC Palmberg Schwerin hatte Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema heute erneut Grund zur Freude: „Wir sind sehr glücklich, dass unser Trainer seinen Vertrag verlängert hat und freuen uns über sein weiteres Commitment. Tore Aleksandersen brennt für diese Aufgabe und seine Mannschaft.“

Aleksandersen verlängerte seinen Vertrag bei Allianz MTV Stuttgart damit bereits zum zweiten Mal um ein Jahr. Seit seiner Ankunft am 14.12 2020 in Stuttgart schreibt er mit der Mannschaft an einer großen gemeinsamen Erfolgsgeschichte, die in dieser Saison nach dem Pokalsieg und der Silbermedaille im CEV-Pokal sogar noch von einem weiteren Titel gekrönt werden könnte.

Der norwegische Erfolgstrainer steht seit der ersten Trainingseinheit für konzentrierte Arbeit mit dem Team und viele neue Ideen, die er jeden Tag in die Arbeit mit der Mannschaft einfließen lässt. Dazu gehören neben neuen Spielsystemen und Innovationen im taktischen Bereich auch die individuelle Weiterentwicklung einzelner Spielerinnen. Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema: „Er arbeitet mit den Mädels so intensiv, wie wir es uns erhofft, aber auch erwartet haben. So profitieren auch die jungen Spielerinnen, wie zum Beispiel Hannah Kohn bei ihrer Ausbildung für die Zuspielerrinnenposition, von der riesigen Erfahrung des Trainers und dem immer wieder neuen Input von Tore!“

Cheftrainer Tore Aleksandersen: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, von Kim, Aurel und dem Club! Die Arbeit mit der Mannschaft macht mir sehr viel Spaß und ich bin davon überzeugt, dass wir noch lange nicht am Ende unserer gemeinsamen Entwicklung sind. Wir wollen die sehr guten Möglichkeiten, die wir hier in Stuttgart haben weiter ausschöpfen, um mittelfristig vielleicht auch mal die ganz großen Gegner in Europa etwas zu ärgern. Die Mannschaft ist bereit weiter zu lernen und an sich zu arbeiten. Das ist die beste Basis um auch zukünftig etwas Großes zu erreichen. Jetzt freue ich mich aber erstmal darauf, gemeinsam mit dem Team, die aktuelle Saison erfolgreich zu Ende zu bringen,“ so der mehrfache Meistertrainer nach dem Erreichen der Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft.

Unabhängig vom Ausgang der diesjährigen Playoffs ist mit der Vertragsverlängerung von Tore Aleksandersen nun auch auf der Trainerposition Kontinuität im Club gewährleistet. „Damit sind die sportlichen Rahmenbedingungen für die nächste Saison bereits jetzt fast schon fast komplett abgesteckt. Wir behalten unseren Top-Trainer und auch die Mannschaft steht zu 90%“, so Sportdirektorin Kim Renkema.

Voller Vorfreude bereitet sich die Mannschaft nach der Vertragsverlängerung mit Tore Aleksandersen nun auf die Halbfinalspiele der diesjährigen Playoffs vor. Geschäftsführer Aurel Irion: „Wir sind von Tore‘s Arbeit zu 100% überzeugt. Deshalb ist es auch ein super Zeichen unseres Trainers, dass er sich mit seiner Vertragsverlängerung ebenfalls zu 100% zu AMTVS bekennt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und der ganze Club ist heiß darauf, die schon zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr gute Saison mit einem weiteren Titel in den nächsten Spielen zu vergolden.“