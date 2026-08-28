Vorhang auf für das neue Team: Allianz MTV Stuttgart testet gegen Schaffhausen

Am 12. September bekommen die Fans von Allianz MTV Stuttgart erstmals die Gelegenheit, das neu formierte Team für die Saison 2026/27 live in Aktion zu erleben. Bei einem öffentlichen Testspiel trifft die Mannschaft in der SCHARRena auf den Schweizer Topklub VC Kanti Schaffhausen. Der Schweizer Traditionsverein zählt zu den erfolgreichsten Frauen-Volleyballteams seines Landes und hat sich auch in der vergangenen Saison wieder an der nationalen Spitze behauptet. 2025/26 erreichte Kanti erneut das Playoff-Finale und traf dort wie schon im Vorjahr auf das favorisierte Viteos NUC. Trotz großem Einsatz unterlagen die Schaffhauserinnen in der Finalserie mit 0:3 und mussten sich damit erneut mit der Vizemeisterschaft begnügen. Der erste Schweizer Meistertitel fehlt dem Verein damit weiterhin. Seit der Saison 2017/18 wird die Mannschaft vom deutschen Trainer Nicki Neubauer betreut. Auch international ist Schaffhausen in der kommenden Saison vertreten. Der VC Kanti tritt im CEV Challenge Cup an und bringt damit wertvolle internationale Erfahrung mit nach Stuttgart. Für Allianz MTV Stuttgart selbst beginnt die europäische Reise in dieser Saison im CEV Volleyball Cup. Die Auslosung bescherte dem deutschen Vertreter im Sechzehntelfinale den ungarischen Klub KNRC Kaposvár. Das Hinspiel soll vom 24. bis 26. November in Ungarn stattfinden, das Rückspiel folgt voraussichtlich vom 1. bis 3. Dezember in der SCHARRena. Der CEV Volleyball Cup ist dabei weit mehr als eine Ergänzung zum nationalen Spielbetrieb. Internationale Gegner, volle Ränge und die besondere Atmosphäre machen die Europapokalabende in Stuttgart zu echten Höhepunkten. Gleichzeitig bieten die Partien Spielerinnen und Trainerteam die Chance, sich mit unterschiedlichen Spielsystemen und einem hohen internationalen Niveau auseinanderzusetzen. Die Erfahrungen aus solchen Begegnungen können wichtige Impulse für die individuelle und mannschaftliche Entwicklung liefern. Zudem stärkt die Präsenz auf europäischer Bühne die internationale Wahrnehmung von Allianz MTV Stuttgart und des deutschen Frauenvolleyballs. Das Testspiel gegen den VC Kanti Schaffhausen am 12. September ist deshalb ein besonders reizvoller Auftakt in die neue Spielzeit. Rund vier Wochen vor dem ersten Pflichtspiel können sich die Fans ein erstes Bild vom neuen Team machen und gleichzeitig internationales Volleyball in der SCHARRena erleben. Für die Mannschaft geht es darum, Abläufe zu festigen, Neuzugänge zu integrieren und unter Wettkampfbedingungen den eigenen Rhythmus zu finden. Das Testspiel verspricht einen ersten Vorgeschmack auf eine Spielzeit, in der Allianz MTV Stuttgart erneut für Aufmerksamkeit sorgen möchte. Der eigentliche Saisonstart erfolgt am 10. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim Dauerrivalen Dresdner SC.

Das Testspiel im September

Sa. 12. September, 17 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. VC Kanti Schaffhausen, SCHARRena Stuttgart

alle Infos & Spieltermine: stuttgarts-schoenster-sport.de