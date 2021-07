Weiterhin gemeinsam am Ball

Hier haben sich zwei gefunden, die einfach perfekt zusammenpassen. Auf der einen Seite steht Allianz MTV Stuttgart. Ein Verein, der sich dank seiner starken Leistungen einen festen Platz im Herzen aller Sport-Fans und in der Beletage der Volleyball-Bundesliga erspielt hat. Auf der anderen Seite steht das auflagenstärkste Stadtmagazin Baden-Württembergs MORITZ, das Monat für Monat das pulsierende Leben in der Großstadt und anderen Zentren, das kulturelle Geschehen, die Szene, die Trends und die Events der Region vorstellt.

Seit der Saison 2018/2019 ist das Stadtmagazin immer am Ball und begleitet die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auf dem Weg zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und weit darüber hinaus. »MORITZ blickt auf eine langjährige Geschichte zurück und ist fest in der Region Stuttgart und darüber hinaus verwurzelt. Diese große Reichweite, die Beliebtheit und die Auflagenstärke sind für uns und unsere Partner ideal, um deren Sichtbarkeit und Engagement bei Allianz MTV Stuttgart auch auf diesem Weg weiteren Ausdruck zu verleihen«, erklärt Allianz MTV Geschäftsführer Aurel Irion.

Auch das Stadtmagazin hat in »Stuttgarts schönstem Sport« einen perfekten Partner gefunden. »Es ist einfach überragen, was wir in den vergangenen drei Jahren gemeinsam erleben durften«, sagt Markus Wahsner, der Verkaufsleiter von MORITZ. »Egal, ob es bei den zwei heißen Pokalfights in Mannheim oder der immer wiederkehrenden Hexenkessel-Atmosphäre in der SCHARRena war. Wir spüren einfach: Hier wird Volleyball gelebt! Und dieses Gefühl möchten wir an unsere Leser*innen weitergeben. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir auch in den kommenden Saisons in Stuttgart weiterhin am Ball bleiben werden.«

Dieses Gefühl basiert auf Gegenseitigkeit, wie Geschäftsführer Aurel Irion ergänzt: »Wir freuen uns sehr, dass wir die Partnerschaft mit MORITZ gemeinsam um drei weitere Jahre verlängern konnten. Die neue Bundesligasaison startet Anfang Oktober und die Leser*innen von MORITZ sind wieder hautnah dabei mit interessanten News, Stories und Geschichten über Stuttgarts schönsten Sport«.