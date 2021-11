Wichtige Weichenstellung bei Allianz MTV Stuttgart: Ausrüstervertrag mit hummel bis 2026 verlängert

7 Spiele, 7 Siege. Sportlich läuft es in der Volleyball-Bundesliga bei Allianz MTV Stuttgart nach Plan und auch im Bereich Marketing/Unternehmenspartner freut sich „Stuttgarts schönster Sport“ über eine weitere Erfolgsmeldung: Allianz MTV Stuttgart und das dänische Sportartikel- und Sportfashion-Label hummel verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft langfristig (seit 2019) bis in das Jahr 2026. Die Premiumpartnerschaft umfasst die Lieferung der Ausrüstung sowie ein umfangreiches Sponsoringpaket, in dem auch zahlreiche Aktivierungen mit den Fans, sowie auch ein hummel-Cup, ein Vorbereitungsturnier mit Mannschaften aus ganz Europa vorgesehen sind.

Gorden Brockmann, Geschäftsführer D/A/CH von hummel: „Wir freuen uns wirklich sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterhin fortzusetzen. Die Frauen von Allianz MTV sind ein absolutes Aushängeschild im Volleyball für uns. Unser erklärtes Ziel bei hummel ist es, den Aufbau der Marke in der Sportart Volleyball weiter voranzutreiben und zukünftig neben den bisherigen Schwerpunkten im Handball und Fußball auch in anderen Ballsportarten breiter aufgestellt zu agieren. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Erfolgserlebnisse mit Allianz MTV Stuttgart.“

Aurel Irion, Geschäftsführer der Stuttgart Indoors GmbH: „Es freut uns sehr, dass sich hummel als weltweit bekanntes Unternehmen weiter zu uns bekennt und die für beide Seiten überaus gewinnbringende Partnerschaft weiter ausgebaut wird. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam einiges (Trikotgestaltung erreicht und ich bin sicher, dass wir diesen Weg auch in Zukunft zusammen erfolgreich gestalten werden. Darüber hinaus ist Vertragsverlängerung mit Hummel auch eine wichtige Weichenstellung und bringt uns in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit ein weiteres Stück Planungssicherheit.

Kim Renkema Sportdirektorin: „Ich weiß aus eigener Erfahrung wie wichtig die richtige Ausrüstung im täglichen Trainings- und Spielbetrieb ist. Mit hummel haben wir einen Partner, der uns nicht nur bei der Funktionsbekleidung top Produkte zur Verfügung stellt, sondern auch im Fashion-Bereich in der höchsten Liga spielt. Die Mädels und das Trainerteam sind begeistert, dass wir auch zukünftig von hummel ausgestattet werden.“