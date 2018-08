»Home & Garden« wird volljährig

× Erweitern Foto: HOME & GARDEN EVENT GmbH Home & Garden

Die Garten- und Lifestyle-Ausstellung »Home & Garden« auf der Domäne Monrepos findet vom 16. bis 19. August bereits zum 18. Mal statt.

Die größte »Home & Garden« in Baden-Württemberg wird volljährig. Bereits zum 18. Mal gastiert die Garten- und Lifestyleausstellung auf Monrepos. Mit über 150 wertigen Ausstellern zu den Trendthemen Outdoor, Gartengestaltung und -kunst, BBQ Cooking-Grills und Dingen, die das Leben schöner machen, ist das beliebte Event vom 16. bis 19. August vor malerischer Kulisse in Ludwigsburg zu Gast. Seit 18 Jahren in Folge stehen die typisch weissen Pagoden in zauberhaftem Ambiente wohlbedacht platziert zwischen dem schmucken Barockschlösschen und den schattenspendenden Baumalleen. Das Seeschloss Monrepos wird eigens für die »Home & Garden« geöffnet. Im Kuppelsaal und Blauen Saal zeigen namhafte Aussteller hochwertige Waren wie Silber-/Goldschmuck und Cashmere, auf der Schlossterrasse sind ausgefallene Gartenmöbel zu sehen.

»Wir sind stolz, jedes Jahr neue zeitgemäße Themen mit namhaften Ausstellern besetzen zu können. Dieses Jahr präsentiert das Start-Up Unternehmen HNF seine innovativen und wartungsarmen E-Bikes, die sich steigender Beliebtheit erfreuen«, meint Margit Metzger, Projektleiterin der »Home & Garden« Ludwigsburg. »Pünktlich zum Sommeranfang haben wir einige Hersteller gewinnen können, die Outdoor-Cooking mit BBQ- und Außengrills sowie Outdoorküchen großflächig darstellen und demonstrieren«, verrät sie schon mal. In den Bereichen Haus und Garten, Kunst und Kultur sowie Möbel, Mode und Schmuck werden Freunde des gehobenen Lebensstils und Gartenliebhaber fündig. Für den Erfolg der »Home & Garden« in Ludwigsburg ist neben einer fantastischen Kulisse auch ein individuell zugeschnittenes Rahmenprogramm mitverantwortlich. Workshops, Live-Musik, Vorträge, floristische Präsentationen sowie Weinverkostungen vom Weingut Herzog von Württemberg mit Kellerführungen sorgen für Erlebnis und Mehrwert. Für die kleinen Besucher der »Home & Garden« wird zudem ein interessantes Aktionsprogramm mit Betreuung angeboten.